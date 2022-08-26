Клубы Премьер-Лиги потратили уже 1.5 млрд. фунтов на трансферы этим летом
Клубы Премьер-Лиги установили новый рекорд по тратам в летнее трансферное окно, инвестировав в новых игроков 1.5 миллиарда фунтов.
Предыдущий рекорд был установлен летом 2017, когда клубы высшего английского дивизиона потратились на 1.4 млн. фунтов.
Сумма в 1.5 млрд. фунтов — не окончательная и совершенно точно еще вырастет, поскольку трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается только 1 сентября в 23:00 по местному времени.
К примеру, в 2021 траты клубов Премьер-Лиги на данном этапе составляли 895 млн. фунтов и в итоге выросли до 1.1 млрд. фунтов.
"Рекордные уровни трат, что мы пока что наблюдаем этим летом, свидетельствуют о восстановлении бизнес-моделей клубов Премьер-Лиги после коронавируса".
"И хотя это обнадеживает, клубам важно оставаться ответственными и устойчивыми, чересчур не увлекаясь тратами", — цитирует представителя Deloitte Криса Вуда BBC.
26.08.2022 08:00
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Последние комментарии:
Челси скупает любой шлак за овер прайс, рынок перегрет спекулятивными ценниками и рекорды падают.
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Ну если всякие второсортные клубы вроде Арсенала тратят миллионы на покупку игроков из второго французского дивизиона без какой-либо отдачи, ни кубок АПЛ ни ЛЧ, то конечно АПЛ побьет все рекорды по неразумным расходам
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Ну если портовые покупают всяких Дарвинов за 100 лямов при красной цене 30, то конечно все рекорды падут. Неадекваты только перегревают рынок и мешают нормальным клубам качественно усилиться.
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