Второе предложение "Вест Хэма" по Пакете отклонено

"Вест Хэм" улучшил до 50 миллионов евро (42.2 млн. фунтов) свое предложение о покупке полузащитника "Лиона" Лукаса Пакеты, но в ответ вновь последовал отказ.

Напомним, ранее на текущей неделе стало известно, что "Лион" отказался продать Пакету в "Вест Хэм" за 40 млн. евро (33.7 млн. фунтов).



Как сообщает The Telegraph, вторая попытка "молотобойцев" заполучить 25-летнего игрока сборной Бразилии тоже провалилась, хотя "Лион" открыт к сделке.



Несмотря на два отказа, переговоры продолжаются. "Лион" требует от "Вест Хэма" увеличить гарантированную сумму и уменьшить бонусы, размер которых во втором предложении составлял 10 млн. евро (8.4 млн. фунтов).



Добавим, этим летом "Вест Хэм" потратил уже почти 130 млн. фунтов на трансферы. Тем не менее, команда Дэвида Мойеса ужасно стартовала в Премьер-Лиге, проиграв все три первых матча и не забив ни одного гола.