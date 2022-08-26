Новые лица в Премьер-Лиге. Перишич, Агерд, Виейра

Клубы Премьер-Лиги продолжают приводить новых игроков из других первенств. Иван Перишич достался "Тоттенхэму" бесплатно, а вот "Вест Хэм" и "Арсенал" отдали приличные деньги за Найефа Агерда и Фабиу Виейра, соответственно.

Иван Перишич



"Интер" — "Тоттенхэм", бесплатно



Иван Перишич — игрок, которого не нужно представлять. Вице-чемпион Мира в составе сборной Хорватии, победитель Бундеслиги с "Боруссией" и "Баварией", победитель Серии А с "Интером". Его хотели в Премьер-Лиге многие, но попал сюда хорват только в 33 года в качестве свободного агента, воссоединившись с Антонио Конте, с которым он успешно работал в "Интере".



Изначально отношения Конте и Перишича не задались — итальянец отпустил хорвата в аренду в "Баварию", так как считал, что Иван не хочет выполнять возложенные на него тренером оборонительные обязательства. Когда же Перишич вернулся из Мюнхена с тремя трофеями, у Конте произошла переоценка отношения к игроку — он следил за подопечным в Бундеслиге и отказался отдавать его "Баварии", которая была готова оформить постоянный трансфер.



Одним из недостатков, что выявил Конте в "Тоттенхэме", когда возглавил команду по ходу сезона 2021/22, был менталитет игроков. Он был настолько расстроен непрофессионализмом подопечных, что пригрозил уйти в отставку в печально известном интервью после поражения от "Бернли".



Перишич же как раз и является носителем менталитета победителя, которого так не хватает игрокам "Тоттенхэма". Начиная с "Боруссии", он выигрывал трофеи во всех клубах, за которые выступал: в "Вольфсбурге", "Интере" и "Баварии". Нет сомнений, что Конте берет Перишича именно из-за его менталитета, хотя важен и опыт. В 33 года Перишич оказался способным забить 10 голов и отдать девять результативных передач в 49 матчах сезона 2021/22 в составе "Интера", пропустив всего один матч в Серии А, да и тот — из-за травмы.



Перишич — разносторонний игрок, который может играть где угодно в атаке, что делает его идеальным кандидатом для предпочитаемой Конте схемы с крайними защитниками, в которой он, скорее всего, будет располагаться слева.



Перишич не увидит в раздевалке "Тоттенхэма" игроков с таким же, как у него, списком трофеев и достижений, потому Антонио Конте и спортивный директор Фабио Паратичи хотят, чтобы хорват стал примером для подражания у молодых игроков — например, у 21-летнего Райана Сессеньона, которого Конте использует в качестве крайнего защитника.



Хорват является олицетворением лихого и интенсивного стиля игры, который и желает привить "Тоттенхэму" Конте — чтобы его игроки держали мяч, шли на обыгрыш в ситуациях "один в один". Кроме того, после возвращения в Лигу Чемпионов "Тоттенхэму" понадобятся опытные игроки, привычные к игре на два фронта.



Перишич мог оказаться в Премьер-Лиге, когда его очень хотел подписать Жозе Моуриньо, будучи менеджером "Манчестер Юнайтед". Его хотел к себе Карло Анчелотти, когда руководил "Эвертоном". И, наконец, его смог привести в лигу, где хорвата действительно давно ждали, Антонио Конте. То, что три этих безусловно великих тренера так высоко ценят хорвата, многое говорит о его профессионализме и менталитете.



Да, ему 33 года, а Премьер-Лига — самый интенсивный и темповой чемпионат, но Перишич — игрок исключительной выносливости, пропускавший матчи в "Интере" только из-за нечастых травм и повреждений. Есть уверенность, что он способен провести еще пару сезонов на высоком уровне и многое дать "Тоттенхэму". Вдобавок приходит он бесплатно, и "шпоры" мало чем рискуют в случае с этим трансфером.



Найеф Агерд



"Ренн" — "Вест Хэм", 30 млн. фунтов



Когда Найефу Агерду было 15 лет, он принял решение, которое изменило ход его карьеры. Насер Ларге, бывший директор престижной футбольной академии Мохаммеда VI в Марокко, очень удивился, когда его подопечный решил попытать счастья на новой позиции.



Ларге: "Найефу было 12 лет, когда он попал в академию. Он был благодарен за этот шанс, но когда ему было 14 лет, наступил сложный период. Я дважды предупреждал его, что, если не будет улучшения, он будет отчислен. Это был тест, чтобы увидеть, как он отреагирует. Он был хорош технически, но его нужно было подтолкнуть, чтобы добиться прогресса".



"В то время Найеф был нашей "десяткой", но у нас было очень много атакующих полузащитников. Однажды перед тренировкой он подошел ко мне, и сказал: "Если я хочу стать профессионалом, мне нужно менять позицию". Я был очень удивлен, но он объяснил свою идею: "Тренер, у нас так много атакующих полузащитников, но мало защитников. Я могу проявить себя на этой позиции". Ему было 15 лет, и этот разговор случился через год после того, как я предупредил его, что могу отчислить из академии. Он пошел на риск, но это было лучшее, что он мог сделать".



Дэвид Мойес хотел подписать марокканца еще год назад, но только сейчас смог заполучить Найефа — за очень приличную сумму. Ашраф Сидки, бывший товарищ Агерда по футбольной академии в Марокко, считает, что Мойес не пожалеет об этой инвестиции: "Вест Хэм" подписал одного из лучших защитников Европы. Я так горжусь тем, что один из моих бывших товарищей по команде переехал в Премьер-Лигу".



"Он столько раз спасал команду, когда мы были вместе. Тогда я понял, что он очень хорош. Я помню, как мы играли против команды под названием "Тетуан". Нам нужно было побеждать, и, наверное, это была лучшая игра Найефа за нашу команду. Именно тогда я сказал ему, что он однажды попадет в Премьер-Лигу: "Ты не знаешь, насколько ты хорош".



Новый центральный защитник "Вест Хэма" происходит из спортивной семьи. Его отец играл в высшей лиге чемпионата Марокко, а его дядя Абдулмаджид Буйбуд сыграл 34 матча за сборную Марокко и был участником ЧМ-1994.



Несмотря на то, что у Найефа было столько футболистов в семье, его мать изначально была против того, чтобы Агерд-младший шел по стопам отца. Только когда у Найефа появились первые успехи, и он начал относиться к футболу серьезно, мать отказалась от идеи сделать ставку на учебу в университете.



Первой командой в Европе для Агерда стал "Дижон", но по-настоящему он раскрылся в "Ренне" — команде, известной как кузница кадров для топ-клубов. В те два сезона, что Найеф Агерд провел в "Ренне", только защитник ПСЖ Маркиньос забил больше мячей головой (6), чем Агерд (4) в Лиге 1.



В прошлом сезоне "Вест Хэм" забил 20 мячей после стандартных положений во всех турнирах. В этом отношении, после прихода Мойеса, команда была успешна. Доусон, Диоп, Зума и Огбонна очень хороши в игре головой, и Агерд — игрок того же стиля, уверенно чувствующий себя на втором этаже и в своей, и в чужой штрафной площадке.



По данным Opta, среди игроков "Ренна" в сезоне 2021/22 Агерд был лучшим по количеству успешных передач (1,954), передач вперед (822), по успешным дальним передачам (173) и выигранным единоборствам в воздухе (95). В топ-5 европейских лиг только два защитника "Ливерпуля" превзошли его по количеству точных передач и выигранных воздушных дуэлей: Виргил Ван Дейк (2,359 и 117) и Жоэль Матип (2,053 и 109).



Фабиу Виейра



"Порту" — "Арсенал", 34.2 млн. фунтов



Всякий раз, когда "Порту" выигрывает новый трофей, есть только одно место в Порту, куда все спешат — Авенида-дос-Алиадос в центре города. Именно здесь собираются болельщики в ожидании игроков и тренерского штаба, чтобы отпраздновать триумф. Так было и в мае — после того, как северяне выиграли очередной титул чемпионов Португалии.



Однако на некоторое время звездный полузащитник команды Фабиу Виейра усомнился в том, что сможет попасть на празднование — сотрудница службы безопасности не узнала его и потребовала удостоверение личности, чтобы пропустить на подиум.



Виейра не мог в это поверить — он только что закончил чемпионат с шестью забитыми голами и 14 голевыми передачами на своем счету, а его не пустили на вечеринку по случаю празднования чемпионства! "Мэм, это я", — настаивал он, улыбаясь, в то время как журналист клубного телеканала пытался урезонить офицера службы безопасности криками "Это игрок, он — игрок!"



Этот эпизод показывает то, как быстро все произошло для Фабиу. Прошлый сезон стал первым, в котором он регулярно играл и получал удовольствие от взрослого футбола. Хотя он еще не стал бесспорным игроком основы и даже широко узнаваемой в городе личностью — этого было достаточно, чтобы "Арсенал" согласился отдать за 22-летнего португальца 34 миллиона фунтов.



"Такие игроки, как Фабиу, стоят больших денег, поэтому, если вы можете получить их до того, как они раскроются в полной мере, почему бы и нет? Это разумный бизнес", — сказал бывший тренер молодежной команды "Порту" Мануэль Тулипа.



"Он такой творческий полузащитник, у которого всегда есть оригинальное решение, когда вы сталкиваетесь с крепкой обороной. Он может видеть, что происходит вокруг него, и предвидеть, что произойдет. Это мечта любого тренера — получить такого умного игрока".



Мальчика из Аргонсинье, южного пригорода Порту, с левой ногой, которая источает класс, называют бунтарем на поле. Он уверен в себе и отказывается принимать очевидные решения, отдавать мяч назад или в сторону. Это может показаться рискованным, но после начатых им комбинаций мяч часто оказывается в сетке ворот.



"Фабиу обладает интеллектом мудрых стариков", — резюмирует помощник главного тренера "Порту" Витор Бруну. Теперь в этом должен убедиться Микель Артета, который был игроком схожего стиля и формации.



Приехав в команду в возрасте семи лет, стильный полузащитник провел все свои годы в академии "Порту", но путь его становления не был гладким. Его двоюродный брат и футбольный тренер Мара Виейра присоединился к клубу в то же время и работал, наблюдая за продвижением кузена по служебной лестнице.



"Мы говорим здесь о 12-летнем процессе, который понадобился, чтобы пробиться в основную команду и реализовать свои мечты", — объясняет Мара, который также является исполнительным директором Школы тактической периодизации. "Несмотря на его мастерство, были моменты, когда он мало играл и тренеры не ценили его".



"Например, он добрался до сборной только на уровне U-18. Ему приходилось смотреть, как его друзей вызывают в юношеские сборные, в то время как он был позади, но в то же время он никогда не сомневался в себе. Он говорил, что у него все впереди".



Возможно, Виейра понадобилось чуть больше времени, чтобы преуспеть, но, когда он совершил прорыв — уже не оглядывался назад. Он был ключевым игроком команды "Порту", которая выиграла Юношескую Лигу Чемпионов в 2019 году. Тогда в финале был обыгран "Челси", в составе которого были такие игроки, как Конор Галлахер, Билли Гилмор и Тарик Лэмпти. Через два года он был признан лучшим игроком Чемпионата Европы U-21.



Из-за нежелания тренера "Порту" Сержиу Консейсау делать ставку на молодых он долго ждал своего шанса в основе. Основным Фабиу стал уже после ухода в "Ливерпуль" Луиса Диаса, который был настолько крут, что забил 11 голов в 12 последних матчах за "Порту". Теперь конкурентом Виейра будет норвежец Мартин Эдегор.



"У Фабиу есть все, чтобы быть успешным в Премьер-Лиге — он может вести мяч, комбинировать, замедлять темп, врываться в штрафную, забивать. Такие игроки всегда близки к чужим воротам", — говорит Мануэль Тулипа. "Ему нужно улучшить только одну вещь — игру без мяча, но и в этом аспекте он прогрессировал в последние месяцы. Под руководством Консейсау он стал более командным игроком и нашел правильный баланс между различными игровыми моментами".



"Арсенал" получает все еще немного сырого, но очень талантливого игрока, с большими амбициями и большими возможностями. Микель Артета способен развить талант Фабиу Виейра, но не стоит, наверное, ждать, что этот процесс будет быстрым.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru