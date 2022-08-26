Роналду не вернется в "Спортинг"

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не переходит в "Спортинг", вопреки слухам.

Как известно, Роналду еще в июле выразил желание покинуть "Юнайтед", потому что хочет выступать в Лиге Чемпионов.

В пятницу по социальным сетям разошлась информация, что Криштиану близок к возвращению в "Спортинг". Таблоиды утверждали, что "сделка на 99 процентов согласована".

Однако Daily Mail, ссылаясь на свой источник в "Юнайтед", спешит опровергнуть эти слухи. У 37-летнего португальца до сих пор нет подходящего варианта, чтобы покинуть "Олд Траффорд".

И хотя "Спортинг" близок к сердцу Роналду, а также выступает в Лиге Чемпионов, клуб из Лиссабона не может позволить себе зарплату Криштиану, поэтому такого рода трансфер, будь то продажа или аренда, выглядит крайне маловероятным.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2022 00:05

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