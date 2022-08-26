Роналду не вернется в "Спортинг"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не переходит в "Спортинг", вопреки слухам.

Как известно, Роналду еще в июле выразил желание покинуть "Юнайтед", потому что хочет выступать в Лиге Чемпионов.



В пятницу по социальным сетям разошлась информация, что Криштиану близок к возвращению в "Спортинг". Таблоиды утверждали, что "сделка на 99 процентов согласована".



Однако Daily Mail, ссылаясь на свой источник в "Юнайтед", спешит опровергнуть эти слухи. У 37-летнего португальца до сих пор нет подходящего варианта, чтобы покинуть "Олд Траффорд".



И хотя "Спортинг" близок к сердцу Роналду, а также выступает в Лиге Чемпионов, клуб из Лиссабона не может позволить себе зарплату Криштиану, поэтому такого рода трансфер, будь то продажа или аренда, выглядит крайне маловероятным.