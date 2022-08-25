"Ницца" арендовала Пепе у "Арсенала"
"Арсенал" подтвердил переход своего вингера Николя Пепе в "Ниццу" на правах аренды.
Еще в прошлом сезоне Пепе превратился в обузу для "Арсенала", отметившись только пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги за всю кампанию.
В надежде восстановить свою трансферную стоимость Николя, купленный "канонирами" за 72 миллиона фунтов у "Лилля" в 2019 году, отправляется в командировку в "Ниццу".
Как отмечает BBC, арендное соглашение не предусматривает опции выкупа. Это означает, что по окончании сезона 27-летний ивуариец вернется в "Арсенал", где у него есть контракт до 2024 год.
Добавим, за три года на "Эмирейтс" Пепе сыграл 112 матчей во всех соревнованиях и забил 27 голов.
25.08.2022 23:00
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