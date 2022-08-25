"Вест Хэм" вышел в групповую стадию Лиги Конференций

Повторно переиграв "Виборг", "Вест Хэм" уверенно вышел в групповую стадию Лиги Конференций.

Как и неделю назад в Лондоне, счет в матче открыл итальянский новичок "молотобойцев" Джанлука Скамакка.



Во втором тайме начинание Скамакки поддержали Саид Бенрахма и Томаш Соучек, в результате чего "Вест Хэм" одержал победу 3:0 в Дании.



Добавим, имена своих соперников по групповому этапу турнира команда Дэвида Мойеса узнает завтра, в пятницу.



"Виборг" (Дания) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:3 (0:0) по сумме двух матчей — 1:6



Голы: Скамакка 22, Бенрахма 51, Соучек 63.



"Вест Хэм": Ареоя, Джонсон, Огбонна, Керер, Крессуэлл (Зума 82), Форнальс, Соучек (Даунс 68), Бенрахма (Ковентри 68), Лансини (Око-Флекс 82), Корне, Скамакка (Антонио 68).