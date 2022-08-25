"Вест Хэм" вышел в групповую стадию Лиги Конференций

Джанлука Скамакка Повторно переиграв "Виборг", "Вест Хэм" уверенно вышел в групповую стадию Лиги Конференций.

Как и неделю назад в Лондоне, счет в матче открыл итальянский новичок "молотобойцев" Джанлука Скамакка.

Во втором тайме начинание Скамакки поддержали Саид Бенрахма и Томаш Соучек, в результате чего "Вест Хэм" одержал победу 3:0 в Дании.

Добавим, имена своих соперников по групповому этапу турнира команда Дэвида Мойеса узнает завтра, в пятницу.

"Виборг" (Дания) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:3 (0:0) по сумме двух матчей — 1:6

Голы: Скамакка 22, Бенрахма 51, Соучек 63.

"Вест Хэм": Ареоя, Джонсон, Огбонна, Керер, Крессуэлл (Зума 82), Форнальс, Соучек (Даунс 68), Бенрахма (Ковентри 68), Лансини (Око-Флекс 82), Корне, Скамакка (Антонио 68).


Метки Вест Хэм, Виборг, Лига Конференций

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2022 22:00

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  1. gary47 25.08.2022 22:40 # gary47
    Молодцы, легко сыграли ответку. По первому матчу казалось, что Молотков вполне может вполне ожидать сюрприз.

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