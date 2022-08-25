Деле Алли перешел в "Бешикташ"
Полузащитник "Эвертона" Деле Алли завершил свой переход в "Бешикташ" на правах аренды.
Алли присоединился к "Эвертону" только в январе, перебравшись из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов.
Правда, все эти 40 млн. фунтов были предусмотрены в виде бонусов. К настоящему моменту Деле сыграл только 13 матчей за "ирисок", а значит "шпоры" пока не получили ни пенни.
Провалившись на "Гудисон Парк", теперь 26-летний англичанин попытается реабилитировать свою карьеру в Турции.
Как сообщает The Guadian, "Бешикташ" получил опцию выкупа Алли — за 6 млн. фунтов до 1 января или за 8 млн. фунтов после этой даты. В противном случае Деле вернется в "Эвертон", где у него останется еще один год по контракту.
25.08.2022 21:00
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ОБЕРПОЦ
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Кого винить Деле, только самого себя.. Ну Стамбул ему понравится как с минимум. Будет там настоящим КОРОЛЁМ!!!
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Легенда шпор!
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