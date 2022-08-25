В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" узнали имена своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов в сезоне 2022/23.

Расположившийся в первой корзине перед началом жеребьевки "Манчестер Сити" попал в Группу G — вместе с "Севильей", "Копенгагеном" и бывшим клубом своего новичка Эрлинга Холанда дортмундской "Боруссией".



"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" были во второй корзине, но жребий тоже оказался весьма благосклонен к ним.



Добавим, групповой этап стартует 6 сентября и завершится 2 ноября.



Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2022/23



Группа A: "Аякс" (Голландия), "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия).



Группа B: "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).



Группа C: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Виктория" (Польша).



Группа D: "Айнтрахт" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция).



Группа E: "Милан" (Италия), "Челси (Англия), "Ред Булл" (Австрия), "Динамо Загреб" (Хорватия).



Группа F: "Реал" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия), "Шахтер" (Украина), "Селтик" (Шотландия).



Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Копенгаген" (Дания).



Группа H: ПСЖ (Франция), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Маккаби Хайфа" (Израиль).