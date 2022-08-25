Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" узнали имена своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов в сезоне 2022/23.
Расположившийся в первой корзине перед началом жеребьевки "Манчестер Сити" попал в Группу G — вместе с "Севильей", "Копенгагеном" и бывшим клубом своего новичка Эрлинга Холанда дортмундской "Боруссией".
"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" были во второй корзине, но жребий тоже оказался весьма благосклонен к ним.
Добавим, групповой этап стартует 6 сентября и завершится 2 ноября.
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2022/23
Группа A: "Аякс" (Голландия), "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия).
Группа B: "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).
Группа C: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Виктория" (Польша).
Группа D: "Айнтрахт" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция).
Группа E: "Милан" (Италия), "Челси (Англия), "Ред Булл" (Австрия), "Динамо Загреб" (Хорватия).
Группа F: "Реал" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия), "Шахтер" (Украина), "Селтик" (Шотландия).
Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Копенгаген" (Дания).
Группа H: ПСЖ (Франция), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Маккаби Хайфа" (Израиль).
25.08.2022 20:00
Просмотров: 1467
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
где 6лядь арсенал
(ответить)
ОЧКАСТЫЙ ЛОХ ВУХАХАХАХАХАХА
На своей первой должности главного в немецком «Майнце» Клопп поскольку впервые в истории клуба обеспечил выход в Бундеслигу. Но уже через три года после этого исторического момента, в седьмом сезоне Клоппа, «Майнц» вылетел обратно.
После «Майнца» Клопп перешел в «Боруссию», где и сделал себе имя. Он дошел до финала Лиги чемпионов и выиграл два подряд титула чемпионов Бундеслиги.
Но снова в его седьмом сезоне в Signal Iduna Park все испортилось. Дортмунд потерял звездного нападающего Роберта Левандовского и занял седьмое место в лиге. Провальный сезон, который привел к отставке Клоппа.
Клопп только что начал седьмой сезон в «Ливерпуле», может ли это стать началом конца прекрасной эры Юргена на «Энфилде»?
(ответить)
Очень рад за Карима. Петушалду наверное волосы на голове рвал,когда смотрел сейчас церемонию. Теперь все поняли ,что гелевый ЛОХ все эти годы выезжал за счет топаря Бензема, который играл рядом с ним.
(ответить)
ВУХАХАХАХАХАХА ДЫРОВСКИЙ ОСЛОЕБ
https://t.me/uniannet/69701
(ответить)
Таварес, Гендузи, Пайе и Байли с Санчесом напихают по самые помидоры курицам по старой памяти.
(ответить)
Ребята, не могу найти Арсенал, не подскажите в какой группе?
(ответить)
Холланд против бывшего клуба. Норм норм
(ответить)
В этом году без группы смерти.
(ответить)
лузерпуки опять наротировали себе самую легкую группу, мда...
(ответить)
> Группа G: "Манчестер Сити" (Англия)
КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
Челси единственный клуб на фапли, у которого две статьи с чемпионством в лч
Сосать + лежать
(ответить)
Бедные евреи!
(ответить)
Минус 2 матча Реала в России)
(ответить)
Когда в последний раз у Гегемонси был сильный соп в группе лч?
(ответить)
Должны выходить как минимум со второго места
(ответить)
В целом изи и смотрибельно будет.
Спортинг, Айнтрахт, Марсель - хорошо, но могло быть и лучше, если б Шахтёр был за место Спортинга.
(ответить)
Повезло англичанам.
(ответить)
Челси если не мешки, должны выходить с первой строчки.
(ответить)
ЛЕ в этом году интереснее
(ответить)
изи лч для императоров
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий