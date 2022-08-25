Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов

Мяч Лиги Чемпионов В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" узнали имена своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов в сезоне 2022/23.

Расположившийся в первой корзине перед началом жеребьевки "Манчестер Сити" попал в Группу G — вместе с "Севильей", "Копенгагеном" и бывшим клубом своего новичка Эрлинга Холанда дортмундской "Боруссией".

"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" были во второй корзине, но жребий тоже оказался весьма благосклонен к ним.

Добавим, групповой этап стартует 6 сентября и завершится 2 ноября.

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2022/23

Группа A: "Аякс" (Голландия), "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа B: "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).

Группа C: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Виктория" (Польша).

Группа D: "Айнтрахт" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция).

Группа E: "Милан" (Италия), "Челси (Англия), "Ред Булл" (Австрия), "Динамо Загреб" (Хорватия).

Группа F: "Реал" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия), "Шахтер" (Украина), "Селтик" (Шотландия).

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Копенгаген" (Дания).

Группа H: ПСЖ (Франция), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Маккаби Хайфа" (Израиль).


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Тоттенхэм, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 25.08.2022 20:26 # wilegend
    где 6лядь арсенал

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  2. narcot 25.08.2022 20:25 # narcot
    ОЧКАСТЫЙ ЛОХ ВУХАХАХАХАХАХА


    На своей первой должности главного в немецком «Майнце» Клопп поскольку впервые в истории клуба обеспечил выход в Бундеслигу. Но уже через три года после этого исторического момента, в седьмом сезоне Клоппа, «Майнц» вылетел обратно.

    После «Майнца» Клопп перешел в «Боруссию», где и сделал себе имя. Он дошел до финала Лиги чемпионов и выиграл два подряд титула чемпионов Бундеслиги.

    Но снова в его седьмом сезоне в Signal Iduna Park все испортилось. Дортмунд потерял звездного нападающего Роберта Левандовского и занял седьмое место в лиге. Провальный сезон, который привел к отставке Клоппа.

    Клопп только что начал седьмой сезон в «Ливерпуле», может ли это стать началом конца прекрасной эры Юргена на «Энфилде»?

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  3. jirrort 25.08.2022 20:25 # jirrort
    Очень рад за Карима. Петушалду наверное волосы на голове рвал,когда смотрел сейчас церемонию. Теперь все поняли ,что гелевый ЛОХ все эти годы выезжал за счет топаря Бензема, который играл рядом с ним.

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  4. narcot 25.08.2022 20:23 # narcot
    ВУХАХАХАХАХАХА ДЫРОВСКИЙ ОСЛОЕБ

    https://t.me/uniannet/69701

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  5. takernotagiver 25.08.2022 20:23 # takernotagiver
    Таварес, Гендузи, Пайе и Байли с Санчесом напихают по самые помидоры курицам по старой памяти.

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  6. vagifspurs 25.08.2022 20:16 # vagifspurs
    Ребята, не могу найти Арсенал, не подскажите в какой группе?

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  7. ataman 25.08.2022 20:15 # ataman
    Холланд против бывшего клуба. Норм норм

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  8. brown-ale 25.08.2022 20:14 # brown-ale
    В этом году без группы смерти.

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  9. true-manc 25.08.2022 20:13 # true-manc
    лузерпуки опять наротировали себе самую легкую группу, мда...

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  10. true-manc 25.08.2022 20:12 # true-manc
    > Группа G: "Манчестер Сити" (Англия)

    КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  11. meshuggah 25.08.2022 20:11 # meshuggah
    Челси единственный клуб на фапли, у которого две статьи с чемпионством в лч
    Сосать + лежать

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  12. mancityman 25.08.2022 20:10 # mancityman
    Бедные евреи!

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  13. shakur 25.08.2022 20:10 # shakur
    Минус 2 матча Реала в России)

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  14. jirrort 25.08.2022 20:09 # jirrort
    Когда в последний раз у Гегемонси был сильный соп в группе лч?

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  15. zheka000000 25.08.2022 20:08 # zheka000000
    Должны выходить как минимум со второго места

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  16. vagifspurs 25.08.2022 20:08 # vagifspurs
    В целом изи и смотрибельно будет.

    Спортинг, Айнтрахт, Марсель - хорошо, но могло быть и лучше, если б Шахтёр был за место Спортинга.

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  17. danny949494 25.08.2022 20:05 # danny949494
    Повезло англичанам.

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  18. yamateh 25.08.2022 20:05 # yamateh
    Челси если не мешки, должны выходить с первой строчки.

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  19. alexomck 25.08.2022 20:05 # alexomck
    ЛЕ в этом году интереснее

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  20. liverputin 25.08.2022 20:03 # liverputin
    изи лч для императоров

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