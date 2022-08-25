"Юнайтед" не удалось приобрести Павара

"Манчестер Юнайтед" не удалось приобрести защитника "Баварии" Бенжамена Павара.

В предыдущие сезона Павару довелось поиграть по всей линии обороны, но его основная позиция — правый защитник.



Как раз на этой позиции главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет добавить конкуренции Диогу Далоту и Аарону Ван-Биссаке.



Однако L'Equipe утверждает, что "Бавария" отказалась обсуждать продажу 26-летнего француза в английский клуб.



Этим летом Павара также сватали в "Челси", "Ювентус" и "Атлетико". Изначально сам Бенжамен был открыт к смене клуба, но несколько недель назад решил остаться в Мюнхене.