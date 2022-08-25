"Юнайтед" не удалось приобрести Павара
"Манчестер Юнайтед" не удалось приобрести защитника "Баварии" Бенжамена Павара.
В предыдущие сезона Павару довелось поиграть по всей линии обороны, но его основная позиция — правый защитник.
Как раз на этой позиции главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет добавить конкуренции Диогу Далоту и Аарону Ван-Биссаке.
Однако L'Equipe утверждает, что "Бавария" отказалась обсуждать продажу 26-летнего француза в английский клуб.
Этим летом Павара также сватали в "Челси", "Ювентус" и "Атлетико". Изначально сам Бенжамен был открыт к смене клуба, но несколько недель назад решил остаться в Мюнхене.
25.08.2022 19:00
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Далот шикарно отыграл против Ливера, если чё. Но это видимо в виде исключения, хз.
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