"Юнайтед" не удалось приобрести Павара

Бенжамен Павар "Манчестер Юнайтед" не удалось приобрести защитника "Баварии" Бенжамена Павара.

В предыдущие сезона Павару довелось поиграть по всей линии обороны, но его основная позиция — правый защитник.

Как раз на этой позиции главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет добавить конкуренции Диогу Далоту и Аарону Ван-Биссаке.

Однако L'Equipe утверждает, что "Бавария" отказалась обсуждать продажу 26-летнего француза в английский клуб.

Этим летом Павара также сватали в "Челси", "Ювентус" и "Атлетико". Изначально сам Бенжамен был открыт к смене клуба, но несколько недель назад решил остаться в Мюнхене.


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Павар

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2022 19:00

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  1. mancunia-planet 25.08.2022 19:46 # mancunia-planet
    Далот шикарно отыграл против Ливера, если чё. Но это видимо в виде исключения, хз.

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