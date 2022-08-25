Возвращение Зийеша в "Аякс" может сорваться

Предполагаемое возвращение вингера "Челси" Хакима Зийеша в "Аякс" находится под угрозой срыва.

Как известно, "Аякс" рассматривает Зийеша в качестве замены для Антони, который находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед".



Однако Daily Mail стало известно, что переговоры "Аякса" и "Челси" проходят тяжело, и чемпионы Эредивизии близки к тому, чтобы переключиться с Хакима на другие цели.



Если это случится, 29-летний марокканец пополнит внушительный список игроков, которые чувствуют себя несчастными на "Стэмфорд Бридж", но в силу тех или иных причин не могут уйти.



Росс Баркли, Кенеди, Мичи Батшуайи, Итан Ампаду и Билли Гилмор — все эти игроки не входят в планы главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, даже не получив номеров на этот сезон, однако избавиться от них "синим" пока не удается.