Фофана не сыграет против "Челси"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что защитник Весле Фофана пропустит матч Премьер-Лиги против "Челси" в субботу.

На текущей неделе "Лестер" отклонил третье предложение "Челси" о покупке Фофана, а самого Весле отправил тренироваться с резервом.



21-летний француз до сих пор не находится в правильном состоянии духа, поэтому с собой на "Стэмфорд Бридж" Роджерс его не возьмет.



"Он не будет доступен на этот уикенд. Он тренируется с резервной командой".



"Я не уверен, что произойдет. Я сосредоточен на имеющихся игроках и на команде, и я не могу расходовать энергию на посторонние вещи. Чтобы что-нибудь случилось, клубы должны договориться, а до тех пор мы будем работать с тем, что есть", — цитирует Роджерса Sky Sports.