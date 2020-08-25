Фофана не сыграет против "Челси"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что защитник Весле Фофана пропустит матч Премьер-Лиги против "Челси" в субботу.
На текущей неделе "Лестер" отклонил третье предложение "Челси" о покупке Фофана, а самого Весле отправил тренироваться с резервом.
21-летний француз до сих пор не находится в правильном состоянии духа, поэтому с собой на "Стэмфорд Бридж" Роджерс его не возьмет.
"Он не будет доступен на этот уикенд. Он тренируется с резервной командой".
"Я не уверен, что произойдет. Я сосредоточен на имеющихся игроках и на команде, и я не могу расходовать энергию на посторонние вещи. Чтобы что-нибудь случилось, клубы должны договориться, а до тех пор мы будем работать с тем, что есть", — цитирует Роджерса Sky Sports.
25.08.2022 17:00
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