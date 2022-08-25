Хассельбайнк призвал "Челси" купить еще трех игроков

Томас Тухель Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк призвал "синих" совершить еще три приобретения в остатке трансферного окна.

В прошлый уикенд подопечные Томаса Тухеля сокрушительно уступил "Лидсу" со счетом 3:0, и это поражение убедило Хассельбайнка в том, что "Челси" обязан обратиться на трансферный рынок.

"Им нужна небольшая помощь. Джеймс способен сыграть центрального защитника, но это не его лучшая позиция. Им нужен еще один центральный защитник, им нужен полузащитник, а также им нужен 9-й номер — тот, кто сможет забивать голы на регулярной основе".

"Думаю, им нужны эти трое, и если они смогут заполучить трех классных игроков, то прибавят", — цитирует Хассельбайнка Daily Mail.


Метки Хассельбайнк, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2022 16:00

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  1. grafters 25.08.2022 17:11 # grafters
    Гордон за 60 лямов
    Де Йонг за 90
    Фофана за 80
    Через пару месяцев нытья Тухель аут и сезон будет доигрывать какой-нибудь очередной Хиддинг, ставя в состав Батшуаи и Баркли

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  2. high-malvern 25.08.2022 16:04 # high-malvern
    Что Хассельбайнка уволили, в эксперты подался?

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  3. chelsea88 25.08.2022 16:02 # chelsea88
    Они одного купить не могут то.

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