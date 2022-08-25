Хассельбайнк призвал "Челси" купить еще трех игроков

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк призвал "синих" совершить еще три приобретения в остатке трансферного окна.

В прошлый уикенд подопечные Томаса Тухеля сокрушительно уступил "Лидсу" со счетом 3:0, и это поражение убедило Хассельбайнка в том, что "Челси" обязан обратиться на трансферный рынок.



"Им нужна небольшая помощь. Джеймс способен сыграть центрального защитника, но это не его лучшая позиция. Им нужен еще один центральный защитник, им нужен полузащитник, а также им нужен 9-й номер — тот, кто сможет забивать голы на регулярной основе".



"Думаю, им нужны эти трое, и если они смогут заполучить трех классных игроков, то прибавят", — цитирует Хассельбайнка Daily Mail.