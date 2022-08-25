Фостер сравнил Магуайра и Роналду с "умирающей собакой"

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер сравнил защитника Харри Магуайра и нападающего Криштиану Роналду с "умирающей собакой".

В минувший понедельник ни Магуайру, ни Роналду не нашлось места в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



Фостер считает, что это было правильное решение, учитывая шквал критики, обрушившейся на обоих игроков. По мнению Бена, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг оказал услугу тому и другому.



"В такого рода момент важно убрать их с линии огня. Потому что на них сваливается одно за другим. Это как умирающая собака — просто избавь ее от страданий".



"Лучшая вещь — убрать их из команды, из центра внимания, даже если всего на один матч или на четыре-пять матчей. Это может быть и месяц-полтора, но ты просто должен убрать их с линии огня".



"Я немного сочувствую парням вроде Роналду и Магуайра. Вышедшие играть парни проявили себя, и каждый воскликнул: "Видишь? Стоило убрать балласт, и мы сразу заиграли!"



"Как бы то ни было, это было правильное решение. В концовке Роналду вышел на замену, и представьте, если бы "Ливерпуль" сравнял счет? Роналду было бы несдобровать! Было бы ужасно упустить победу, ведя в счете", — сообщил Фостер talkSPORT.