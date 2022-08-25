"Астон Вилла" расширит "Вилла Парк"

"Астон Вилла" объявила о своих планах по расширению стадиона "Вилла Парк".

Проведя публичные слушания в июне и июле, в конце августа бирмингемский клуб планирует обратиться за разрешением на проведение строительных работ.



Ожидается, что "Вилла" приступит к работам в 2023 году и завершит процесс в конце 2025. Стоимость проекта оценивается в 100 с лишним миллионов фунтов.



Эта реконструкция, подразумевающая полную перестройку Северной трибуны и улучшение трибуны "Тринити", позволит клубу увеличить вместимость своей аренды за пределы 50,000 зрителей.