Трапп объявил, что отказал "Юнайтед"

Голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп объявил, что он сам отказал "Манчестер Юнайтед".

Согласно появившимся на днях слухам, "Юнайтед" передумал покупать Траппа из-за того, что "Айнтрахт" попросил за своего первого номера 21 миллион фунтов.



На самом деле это 32-летний немец отверг "красных дьяволов", решив остаться во Франкфурте.



"Я получил письменное предложение от "Манчестер Юнайтед" — всемирно известного топ-клуба. Вчера я уведомил ответственных лиц в обоих клубах о своем решении остаться в "Айнтрахте", — цитирует Траппа Evening Standard.