Трапп объявил, что отказал "Юнайтед"

Кевин Трапп с женой Голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп объявил, что он сам отказал "Манчестер Юнайтед".

Согласно появившимся на днях слухам, "Юнайтед" передумал покупать Траппа из-за того, что "Айнтрахт" попросил за своего первого номера 21 миллион фунтов.

На самом деле это 32-летний немец отверг "красных дьяволов", решив остаться во Франкфурте.

"Я получил письменное предложение от "Манчестер Юнайтед" — всемирно известного топ-клуба. Вчера я уведомил ответственных лиц в обоих клубах о своем решении остаться в "Айнтрахте", — цитирует Траппа Evening Standard.


Метки Айнтрахт, Манчестер Юнайтед, Трапп

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1177

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  1. yaxaaabalya 25.08.2022 14:03 # yaxaaabalya
    Пошел на хуй

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  2. chebrec 25.08.2022 13:06 # chebrec
    Повторяю кто из них трап?

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  3. chelsea88 25.08.2022 13:04 # chelsea88
    Кто из них трап?

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