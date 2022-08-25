Трапп объявил, что отказал "Юнайтед"
Голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп объявил, что он сам отказал "Манчестер Юнайтед".
Согласно появившимся на днях слухам, "Юнайтед" передумал покупать Траппа из-за того, что "Айнтрахт" попросил за своего первого номера 21 миллион фунтов.
На самом деле это 32-летний немец отверг "красных дьяволов", решив остаться во Франкфурте.
"Я получил письменное предложение от "Манчестер Юнайтед" — всемирно известного топ-клуба. Вчера я уведомил ответственных лиц в обоих клубах о своем решении остаться в "Айнтрахте", — цитирует Траппа Evening Standard.
25.08.2022 13:00
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Пошел на хуй
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Повторяю кто из них трап?
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Кто из них трап?
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