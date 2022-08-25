Дин признал, что гол Рэшфорда "Ливерпулю" могли не засчитать в прежние времена

Арбитр VAR Майк Дин признал, что гол нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда против "Ливерпуля" мог быть отменен в предыдущие сезоны.

Именно Рэшфорд забил победный для "Юнайтед" гол в матче Премьер-Лиги в минувший понедельник (2:1). Этот гол был засчитан, поскольку система VAR не обнаружила у Маркуса офсайда.



По словам Дина, это стало возможно благодаря корректировке правил, которые с недавних пор отдают предпочтение атакующему игроку в спорных моментах.



"Два года назад гол Рэшфорда могли и не засчитать — это типичный пример офсайда на "ноготь", которыми отличалась система VAR в начале своего появления в Англии".



"Однако на благо игры Премьер-Лига и судейский корпус — с согласия клубов — пошли на изменения, и сейчас я хочу пояснить это".



"Когда большая часть "Олд Траффорд" праздновала, что "Юнайтед" повел 2:0, арбитр VAR Даррен Инлэнд и его команда в Стокли Парк тщательно изучали момент, как Рэшфорд отрывается от линии обороны "Ливерпуля".



"Сперва подтверждается момент, когда партнер по команде отдает пас. Затем накладываются линии: первая линия в один пиксель по второму последнему из обороняющихся игроков, другая линия в один пиксель по ближайшей к чужим воротам точке атакующего игрока".



"Когда линии утверждены, система выдает зеленый сигнал при отсутствии офсайда или красный при наличии офсайда. Это не субъективно. Это по фактам".



"Но прошлым летом был приняты изменения, согласно которым офсайд не считается, если линии перекрываются. Разница слишком мала, чтобы фиксировать офсайд, поэтому преимущество дается атакующему игроку, как в случае с Рэшфордом на "Олд Траффорд" в понедельник вечером", — пишет Дин в свой колонке в Daily Mail.