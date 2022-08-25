"Юнайтед" забраковал три трансферные цели Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" охладел к трем трансферным целям своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что Тен Хаг хочет обзавестись голкипером, который может поучаствовать в розыгрыше мяча и не боится выходить из своей штрафной площади.



В качестве целей "Юнайтед" по укреплению последнего рубежа назывались Кевин Трапп из "Айнтрахта" и Ян Зоммер из менхенгладбахской "Боруссии", однако ни того, ни другого "красные дьяволы" покупать не будут.



Боссы "Юнайтед" оказались не готовы заплатить запрошенные за Траппа 25 миллионов евро (21 млн. фунтов), тогда как вариант с 33-летним Зоммером ими даже не рассматривается, утверждает The Telegraph.



А The Athletic сообщает, что также "Юнайтед" не будет покупать нападающего "Атлетико" Альваро Морату, чьи агенты сами вышли на связь с "дьяволами".



"Юнайтед" была названа цена в 30 миллионов фунтов за 29-летнего испанца, и на "Олд Траффорд" посчитали, что это чересчур.