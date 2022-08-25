"Челси" видит в Магуайре альтернативу Фофана

Харри Магуайр "Челси" будет готов сделать предложение о покупке защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, если не сможет заполучить Весле Фофана из "Лестера".

Сделав три предложения по Фофана, "Челси" пока не готов двигаться дальше 70 миллионов фунтов, тогда как "Лестер" требует за Весле свыше 80 млн. фунтов.

Таким образом, трансфер Фофана находится под большим вопросом, и это заставляет "синих" держать в уме альтернативные варианты по усилению центра обороны.

Как утверждает Evening Standard, "Челси" не теряет надежд заполучить Фофана, но в то же время задумывается о покупке Магуайра, который после неудачного начала сезона был выведен из стартового состава "Юнайтед".

Сам Харри готов сражаться за свое будущее в "Юнайтед", но больше не рассматривается тренерским штабом "красных дьяволов" в качестве неприкасаемого.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 25.08.2022 10:52 # shakur
    Не честно, Брайтон и Брентфорд могут трижды за сезон сыграть против Магуайера

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  2. yamateh 25.08.2022 10:36 # yamateh
    кто там у нас е6нулся? что за цели блеа

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  3. wilegend 25.08.2022 10:34 # wilegend
    видимо переход Харри неприкасаемого уже не слухи, поздравляю мю

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  4. animadora 25.08.2022 10:26 # animadora
    Нахер не нужен, он же с детства за манков.

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  5. sexan 25.08.2022 10:07 # sexan
    Очень смешно.

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