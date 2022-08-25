"Челси" видит в Магуайре альтернативу Фофана

"Челси" будет готов сделать предложение о покупке защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, если не сможет заполучить Весле Фофана из "Лестера".

Сделав три предложения по Фофана, "Челси" пока не готов двигаться дальше 70 миллионов фунтов, тогда как "Лестер" требует за Весле свыше 80 млн. фунтов.



Таким образом, трансфер Фофана находится под большим вопросом, и это заставляет "синих" держать в уме альтернативные варианты по усилению центра обороны.



Как утверждает Evening Standard, "Челси" не теряет надежд заполучить Фофана, но в то же время задумывается о покупке Магуайра, который после неудачного начала сезона был выведен из стартового состава "Юнайтед".



Сам Харри готов сражаться за свое будущее в "Юнайтед", но больше не рассматривается тренерским штабом "красных дьяволов" в качестве неприкасаемого.