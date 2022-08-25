Гвардиола не будет удерживать Силву от перехода в "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет стоять на пути у полузащитника Бернарду Силвы, если тот пожелает отправиться в "Барселону".

Второе лето подряд Силва является целью для "Барселоны", которая, по слухам, собирается сделать свое предложение о покупке Бернарду, если найдет на это деньги.



Гвардиола очень высоко ценит 28-летнего португальца, но в то же время ему не нужен несчастный игрок в раздевалке.



"Он наш игрок. Мы хотим, чтобы он остался с нами, потому что он очень важен. Тем не менее, я не хочу, чтобы кто-нибудь чувствовал себя несчастным".



"Но я не хочу, чтобы он уходил, потому что он превосходный игрок. Как игрок и как человек он один из лучших, что я когда-либо встречал. В любом соревновании он лучший игрок".



"Если в оставшиеся семь дней поступит предложение и если Бернарду уйдет, нам придется обратиться на трансферный рынок, а это будет непросто".



Это правда, что "Барселона" очень нравится Бернарду", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.