Гвардиола не будет удерживать Силву от перехода в "Барселону"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет стоять на пути у полузащитника Бернарду Силвы, если тот пожелает отправиться в "Барселону".
Второе лето подряд Силва является целью для "Барселоны", которая, по слухам, собирается сделать свое предложение о покупке Бернарду, если найдет на это деньги.
Гвардиола очень высоко ценит 28-летнего португальца, но в то же время ему не нужен несчастный игрок в раздевалке.
"Он наш игрок. Мы хотим, чтобы он остался с нами, потому что он очень важен. Тем не менее, я не хочу, чтобы кто-нибудь чувствовал себя несчастным".
"Но я не хочу, чтобы он уходил, потому что он превосходный игрок. Как игрок и как человек он один из лучших, что я когда-либо встречал. В любом соревновании он лучший игрок".
"Если в оставшиеся семь дней поступит предложение и если Бернарду уйдет, нам придется обратиться на трансферный рынок, а это будет непросто".
Это правда, что "Барселона" очень нравится Бернарду", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
25.08.2022 09:00
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Ему нравится одно и тоже повторять или он этот обещанный новый контракт скипнул
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