МЮ вступил в переговоры насчет Дубравки

"Манчестер Юнайтед" провел предварительные переговоры насчет приобретения голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравки.

"Юнайтед" хотел заполучить Дубравку еще в январе, однако рокировка Мартина на Дина Хендерсона не случилас из-за того, что 33-летний словак отказался менять роль первого номера "сорок" на лавку запасных "красных дьяволов".



В этом сезоне Дубравка все-таки перестал быть основным голкипером "Ньюкасла", что связано с приходом в команду Ника Поупа, и это дает "Юнайтед" второй шанс заполучить Мартина.



По информации Sky Sports, на сей раз Дубравка открыт к переезду в Манчестер, и теперь все зависит от того, удастся ли двум клубам договориться.