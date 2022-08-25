Антони подал прошение о трансфере

Антони Вингер "Аякса" Антони подал прошение о трансфере, чтобы ускорить свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Получив отказ на свое предложение в 68 миллионов фунтов на прошлой неделе, сейчас "Юнайтед" готовится предпринять вторую попытку приобрести Антони.

По информации Daily Mirror, сам Антони решительно настроен воссоединиться с бывшим наставником "Аякса" Эриком Тен Хагом в Манчестере, и представитель 22-летнего бразильца уже уведомил клуб из Амстердама об этом.

Более того, Антони подал прошение о трансфере, в прошлую пятницу отказавшись тренироваться и играть, пока "Аякс" не исполнит его требование. Бразилец надеется, что это произойдет в ближайшие 48 часа.

Два года назад "Аякс" приобрел Антони у "Сан-Паулу" за 14 миллионов фунтов, и "Юнайтед" может потребоваться сумма в 84.5 млн. фунтов, чтобы заполучить перспективного игрока.

Daily Mail добавляет, что Антони согласовал условия личного контракта с "Юнайтед" и уже ищет себе жилье в Чешире, рассчитывая официально присоединиться к "красным дьяволам" на этой неделе.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2022 07:00

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  1. noorey10 25.08.2022 07:58 # noorey10
    Таких игроков нах не надо покупать. Где гарантия, что он не будет и там так себя вести, если вдруг им заинтересуется Реал например?

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  2. zany8 25.08.2022 07:17 # zany8
    Нужно ужесточить наказание за неисполнение требований по своим контрактам. КЛуб тебя купил, ты являешься активом клуба с действующим контрактом. Будь добр, уважай его. Почему некоторые игроки безнаказанно могут забить на все болт, игнорировать матчи, тренировки, разлагать дисциплину.

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