Светская хроника за четверг

Антони обойдется "Манчестер Юнайтед" в 84 миллиона фунтов. "Ливерпуль" сделал предложение по Френки Де Йонгу. Александер Исак прибыл в Англию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" уверен в достижении компромисса с "Аяксом" насчет вингера Антони. (The Athletic)



"Аякс" заставит "Юнайтед" заплатить 84 миллиона фунтов за Антони. (The Telegraph)



"Юнайтед" готов заплатить "Барселоне" 8 млн. фунтов за нападающего Мемфиса Депая. (Marca)



Нападающий Мусса Дембеле отказался от нового контракта с "Лионом", что может подтолкнуть французский клуб к продаже игрока в "Юнайтед". (Daily Mirror)



"Ливерпуль" сделал предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Futbol Total)



"Челси" может обратиться к варианту с защитником "Брайтона" Адамом Уэбстером, если не сможет заполучить Весле Фофана из "Лестера". (Daily Mail)



Нападающий "Реал Сосьедад" Александер Исак может обойтись "Ньюкаслу" дороже, чем 80 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Исак уже прибыл в Англию, чтобы завершить свой переход в "Ньюкасл". (Fabrizio Romano)



"Лион" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" в 42.2 млн. фунтов по полузащитнику Лукасу Пакете. (L'Equipe)



"Арсенал" не собирается вступать в борьбу за Пакету. (Daily Express)



"Эвертон" обсуждает переход полузащитника "Юнайтед" Джеймса Гарнера. (The Athletic)



Полузащитник "Эвертона" Деле Алли прилетел в Стамбул, чтобы присоединиться к "Бешикташу". (Fabrizio Romano)



"РБ Лейпциг" готов поспорить с "Интером" за возможность арендовать защитника "Челси" Трево Чалобу. (Daily Mail)



Другое



В матче 3-го тура Премьер-Лиги игроки "Юнайтед" пробежали на 19 км больше, чем игроки "Ливерпуля". (Daily Mail)



Фабиу Карвалью может получить место в стартовом составе "Ливерпуля" на ближайший матч после яркого появления на замену против "Юнайтед". (Liverpool Echo)



Один из фанатов "Юнайтед" потратился на новую форму своего клуба и получил футболку с красными пуговицами, на которых написано "Арсенал". (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду хочет купить и снести гольф-клуб, который портит вид из его строящегося особняка в Португалии за 17 млн. фунтов. (The Sun)



Одна из изнасилованных защитником "Манчестер Сити" Бенжаменом Менди женщин рассказала в суде, что их секс продлился только 20 секунд. (Daily Star)



"Не волнуйся, он маленький", — сказал жертве Менди перед изнасилованием. (The Sun)