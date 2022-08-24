2-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

В среду вечером были сыграны оставшиеся четыре матча 2-го раунда Кубка Лиги.

Все три игравших в этот день представителя Премьер-Лиги — "Лидс", "Ньюкасл" и "Брайтон" — одержали победы и прошли дальше.



Таким образом, во 2-м раунде Кубка Лиги высший дивизион лишился только одного представителя. Это "Фулхэм", который накануне не совладал с аутсайдером Лиги Два "Кроули".



"Лидс" — "Барнсли" — 3:1 (2:1)



Голы: Синистерра 21, Клих 32 (пен), 56 — Андерсен 35.



"Транмир" — "Ньюкасл" — 1:2 (1:1)



Голы: Невитт 21 — Ласселлс 40, Вуд 52.



"Форест Грин" — "Брайтон" — 0:3 (0:2)



Голы: Ундав 38, Альсате 45, Фергюсон 90.



"Уикомб" — "Бристоль Сити" — 1:3 (0:1)



Голы: Аль-Хамади 50 — Каджи 7, Уилсон 77, Семеньо 90.