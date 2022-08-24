"Аякс" договаривается о возвращении Зийеша
"Аякс" продолжат переговоры насчет возвращения вингера "Челси" Хакима Зийеша.
Именно из "Аякса" Зийеш и прибыл на "Стэмфорд Бридж" за 38 миллионов фунтов два года назад, однако Хакиму не удалось утвердиться в качестве основного игрока.
Зийеш недоволен своей ситуацией в "Челси" и хочет уйти в клуб, где сможет играть регулярную. Такую возможность Хакиму может предоставить как раз "Аякс".
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, чемпионы Эредивизии рассматривают 29-летнего марокканца на замену Антони, новое предложение о покупке которого вот-вот сделает "Манчестер Юнайтед".
При этом "Аякс" уже договаривается не только с "Челси", но и с самим Зийешем, проведя две встречи с окружением Хакима за последние четыре дня.
24.08.2022 23:00
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