"Аякс" договаривается о возвращении Зийеша

"Аякс" продолжат переговоры насчет возвращения вингера "Челси" Хакима Зийеша.

Именно из "Аякса" Зийеш и прибыл на "Стэмфорд Бридж" за 38 миллионов фунтов два года назад, однако Хакиму не удалось утвердиться в качестве основного игрока.



Зийеш недоволен своей ситуацией в "Челси" и хочет уйти в клуб, где сможет играть регулярную. Такую возможность Хакиму может предоставить как раз "Аякс".



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, чемпионы Эредивизии рассматривают 29-летнего марокканца на замену Антони, новое предложение о покупке которого вот-вот сделает "Манчестер Юнайтед".



При этом "Аякс" уже договаривается не только с "Челси", но и с самим Зийешем, проведя две встречи с окружением Хакима за последние четыре дня.