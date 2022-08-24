"Марсель" арендовал Байи у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе своего защитника Эрика Байи в "Марсель" на правах аренды.

В 2016 году "Юнайтед" потратил 30 миллионов фунтов на приглашение Байи из "Вильярреала", однако из-за высокой конкуренции и собственных травм Эрик не смог стать основным игроком в Манчестере.



За шесть лет Байи сыграл 113 матчей за "красных дьяволов", включая 38 в своем дебютном английском сезоне.



Теперь 28-летний ивуариец будет выступать за "Марсель", который прошлый сезон завершил на втором месте в Лиге 1, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.



При этом "Марсель" будет обязан выкупить Байи у "Юнайтед" в конце сезона, если вновь попадет в Лигу Чемпионов, а Эрик сыграет определенное количество матчей.