"Ницца" согласовала аренду Пепе

Николя Пепе "Ницца" согласовала условия аренды вингера "Арсенала" Николя Пепе до конца сезона 2022/23.

Купленный три года назад у "Лилля" за 72 миллионов фунтов Пепе до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Арсенала".

Однако Николя совершенно провалил прошлый сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.

Все лето "Арсенал" искал возможность избавиться от Пепе и сейчас, наконец, нашел. Как сообщает Sky Sports, 27-летний ивуариец направляется в "Ниццу" из Лиги 1.

Арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа, а значит следующим летом "Арсеналу" вновь предстоит ломать голову, как быть с Пепе.

Ожидается, что возвращение Николя во Францию будет подтверждено в ближайшие 48 часов.


Метки Арсенал, Ницца, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 24.08.2022 21:07 # wilegend
    вахуэ сколько же говна оставил венгер с эмери. артетка красава почти всех слил

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  2. thegodfather 24.08.2022 21:02 # thegodfather
    Топ трансфер за 80 млн

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