"Ницца" согласовала аренду Пепе
"Ницца" согласовала условия аренды вингера "Арсенала" Николя Пепе до конца сезона 2022/23.
Купленный три года назад у "Лилля" за 72 миллионов фунтов Пепе до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Арсенала".
Однако Николя совершенно провалил прошлый сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.
Все лето "Арсенал" искал возможность избавиться от Пепе и сейчас, наконец, нашел. Как сообщает Sky Sports, 27-летний ивуариец направляется в "Ниццу" из Лиги 1.
Арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа, а значит следующим летом "Арсеналу" вновь предстоит ломать голову, как быть с Пепе.
Ожидается, что возвращение Николя во Францию будет подтверждено в ближайшие 48 часов.
24.08.2022 21:00
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