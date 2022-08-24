"Ницца" согласовала аренду Пепе

"Ницца" согласовала условия аренды вингера "Арсенала" Николя Пепе до конца сезона 2022/23.

Купленный три года назад у "Лилля" за 72 миллионов фунтов Пепе до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Арсенала".



Однако Николя совершенно провалил прошлый сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



Все лето "Арсенал" искал возможность избавиться от Пепе и сейчас, наконец, нашел. Как сообщает Sky Sports, 27-летний ивуариец направляется в "Ниццу" из Лиги 1.



Арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа, а значит следующим летом "Арсеналу" вновь предстоит ломать голову, как быть с Пепе.



Ожидается, что возвращение Николя во Францию будет подтверждено в ближайшие 48 часов.