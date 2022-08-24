Бробби поведал, что отказал "Юнайтед"

Нападающий "Аякса" Брайан Бробби поведал, что отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Ярко отыграв за "Аякс" вторую половину прошлого сезона на правах аренды, в июле Бробби был выкуплен чемпионами Эредивизии у "РБ Лейпциг".



Перехватить Брайана пытался главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, однако 20-летний голландец решил, что его миссия в "Аяксе" еще не выполнена.



"Я абсолютно хотел вернуться в "Аякс". Также Эрик снова хотел поработать со мной, он однажды прислал мне сообщение и спросил, открыт ли я к этому".



"Но я искренне его поблагодарил и сказал, что хочу вернуться в "Аякс". Здесь мои друзья, а игровой стиль "Аякса"... Короче, моя глава здесь еще не окончена".



"Сперва я должен по-настоящему добиться успеха в первой команде "Аякса". Именно так ощущались те шесть месяцев, что я провел здесь в аренде. После этого я чувствовал, что мне нужно вернуться", — сообщил Бробби Voetbal International.