Мэйтланд-Найлс предложен "Вест Хэму", "Саутгемптону" и "Борнмуту"

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс был предложен целому ряду клубов Премьер-Лиги.

Мэйтланд-Найлс не входит в планы главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на этот сезон, о чем Эйнсли было сказано заранее.



Однако 24-летний англичанин не спешит уходить от "канониров" за которых он сыграл 132 матча после своего дебюта в 2017 году.



Мэйтланд-Найлс продолжает тщательно выбирать новое пристанище, и talkSPORT может подтвердить, что "Вест Хэм", "Саутгемптон" и "Борнмут" находятся среди клубов, которые контактируют насчет Эйнсли.



В идеале "Арсенал" хотел бы продать своего воспитанника, но вариант с арендой, предусматривающей обязательство по выкупу, "канониров" тоже устроит.