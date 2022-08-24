Мэйтланд-Найлс предложен "Вест Хэму", "Саутгемптону" и "Борнмуту"
Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс был предложен целому ряду клубов Премьер-Лиги.
Мэйтланд-Найлс не входит в планы главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на этот сезон, о чем Эйнсли было сказано заранее.
Однако 24-летний англичанин не спешит уходить от "канониров" за которых он сыграл 132 матча после своего дебюта в 2017 году.
Мэйтланд-Найлс продолжает тщательно выбирать новое пристанище, и talkSPORT может подтвердить, что "Вест Хэм", "Саутгемптон" и "Борнмут" находятся среди клубов, которые контактируют насчет Эйнсли.
В идеале "Арсенал" хотел бы продать своего воспитанника, но вариант с арендой, предусматривающей обязательство по выкупу, "канониров" тоже устроит.
24.08.2022 19:00
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