Уэбб возвращается из МЛС, чтобы возглавить судейский корпус
Бывший рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб оставляет свою должность в МЛС, чтобы сместить Майка Райли во главе судейского корпуса (Professional Game Match Officials Limited).
Напомним, еще в июне было объявлено, что 2023 году Райли покинет свой пост.
И вот сейчас поступило официальное подтверждение, что преемником Райли станет Уэбб, который последние шесть лет работал в США и Канаде, причем с января 2018 — в качестве главы Профессиональной судейской организации (аналог PGMOL в МЛС).
В период работы Уэбба МЛС прославилась в качестве лидера по использованию системы VAR, и теперь Ховард, который формально сменит место работы после истечения своего контракта в ноябре, собирается использовать этот опыт на родине.
"Я буду отвечать за судейство в Премьер-Лиге и Футбольной Лиге — всех лигах, которые обслуживает PGMOL. Моя конечная цель — повысить стандарты судейства, работая с имеющейся командой", — сообщил 51-летний Уэбб.
Добавим, в качестве рефери Уэбб обслужил почти 300 матчей Премьер-Лиги в течение 11 лет. Также Ховард работал на финалах Чемпионата Мира, Лиги Чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги.
24.08.2022 18:00
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