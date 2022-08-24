Уэбб возвращается из МЛС, чтобы возглавить судейский корпус

Бывший рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб оставляет свою должность в МЛС, чтобы сместить Майка Райли во главе судейского корпуса (Professional Game Match Officials Limited).

Напомним, еще в июне было объявлено, что 2023 году Райли покинет свой пост.



И вот сейчас поступило официальное подтверждение, что преемником Райли станет Уэбб, который последние шесть лет работал в США и Канаде, причем с января 2018 — в качестве главы Профессиональной судейской организации (аналог PGMOL в МЛС).



В период работы Уэбба МЛС прославилась в качестве лидера по использованию системы VAR, и теперь Ховард, который формально сменит место работы после истечения своего контракта в ноябре, собирается использовать этот опыт на родине.



"Я буду отвечать за судейство в Премьер-Лиге и Футбольной Лиге — всех лигах, которые обслуживает PGMOL. Моя конечная цель — повысить стандарты судейства, работая с имеющейся командой", — сообщил 51-летний Уэбб.



Добавим, в качестве рефери Уэбб обслужил почти 300 матчей Премьер-Лиги в течение 11 лет. Также Ховард работал на финалах Чемпионата Мира, Лиги Чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги.