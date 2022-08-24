"Вест Хэм" сделал предложение о покупке Пакеты

"Вест Хэм" сделал предложение в 40 миллионов евро (33.7 млн. фунтов) о покупке полузащитника "Лиона" Лукаса Пакеты.

Ранее этим летом Пакету сватали в "Арсенал", однако теперь "канониры", если Лукас действительно им был интересен, рискуют поплатиться за свою медлительность.



Как сообщает The Athletic, "Вест Хэм" значительно продвинулся в переговорах с "Лионом" о стоимости 25-летнего бразильца и с самим игроком об условиях личного контракта.



Очевидно, что к покупке Пакеты "молотобойцев" подталкивает провальный старт сезона. Команда Дэвида Мойеса остается на самом дне Премьер-Лиги и пока не имеет набранных очков.