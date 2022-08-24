"Ньюкасл" близок к покупке Исака

Александер Исак "Ньюкасл" близок к покупке нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака за 58 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Ньюкасл" проиграл борьбу ПСЖ за Уго Экитике, а последние дни сражался за Жоао Педро из "Уотфорда".

Однако Sky Sports ожидает, что "сороки" укрепят свое нападение Исаком, который забил 44 гола в 132 матчах за "Реал Сосьедад" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2019 году.

В данный момент два клуба находятся на пороге компромисса насчет стоимости 22-летнего шведа. Это будет рекордная покупка для одних и рекордная продажа для других.

Добавим, ранее этим летом Исака связывали с переходом в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".


Метки Исак, Ньюкасл, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2022 16:00

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