"Ньюкасл" близок к покупке Исака

"Ньюкасл" близок к покупке нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака за 58 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Ньюкасл" проиграл борьбу ПСЖ за Уго Экитике, а последние дни сражался за Жоао Педро из "Уотфорда".



Однако Sky Sports ожидает, что "сороки" укрепят свое нападение Исаком, который забил 44 гола в 132 матчах за "Реал Сосьедад" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2019 году.



В данный момент два клуба находятся на пороге компромисса насчет стоимости 22-летнего шведа. Это будет рекордная покупка для одних и рекордная продажа для других.



Добавим, ранее этим летом Исака связывали с переходом в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".