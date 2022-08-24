"Юнайтед" готов заплатить 80 млн. фунтов за Антони
"Манчестер Юнайтед" решился на то, чтобы предложить 80 миллионов фунтов за вингера "Аякса" Антони.
На прошлой неделе "Аякс" отказался продать Антони в "Юнайтед" за 68 млн. фунтов, однако два клуба продолжают переговоры, а сам Антони демонстрирует отчаянное желание последовать за защитником Лисандро Мартинесом в Манчестер.
По информации Daily Mail, "красные дьяволы" дали понять "Аяксу" о своей готовности улучшить предложение по 22-летнему бразильцу до примерно 80 млн. фунтов.
Антони забил 21 гол за "Аякс" после своего перехода из "Сан-Паулу" два года назад, и интерес "Юнайтед" определенно вскружил голову игроку, который даже пропустил матч своей команды в Эредивизии на выходных.
24.08.2022 15:00
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