"Юнайтед" готов заплатить 80 млн. фунтов за Антони

"Манчестер Юнайтед" решился на то, чтобы предложить 80 миллионов фунтов за вингера "Аякса" Антони.

На прошлой неделе "Аякс" отказался продать Антони в "Юнайтед" за 68 млн. фунтов, однако два клуба продолжают переговоры, а сам Антони демонстрирует отчаянное желание последовать за защитником Лисандро Мартинесом в Манчестер.



По информации Daily Mail, "красные дьяволы" дали понять "Аяксу" о своей готовности улучшить предложение по 22-летнему бразильцу до примерно 80 млн. фунтов.



Антони забил 21 гол за "Аякс" после своего перехода из "Сан-Паулу" два года назад, и интерес "Юнайтед" определенно вскружил голову игроку, который даже пропустил матч своей команды в Эредивизии на выходных.