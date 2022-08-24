"Челси" узнал цену за Леау

"Милан" сообщил "Челси", что продаст нападающего Рафаэла Леау только за 150 миллионов евро (126.1 млн. фунтов).

Только прошлым летом заплатив 97.5 млн. фунтов "Интеру" за Ромелу Лукаку, сейчас "Челси" спешно ищет нового нападающего — "синим" нужно заменить не только вернувшегося в Италию Лукаку, но и Тимо Вернера.



На днях издание The Times сообщило, что "Челси" работает над приобретением Леау, который в прошлом сезоне своими 11 голами в 34 матчах помог "Милану" завоевать титул Серии А.



Однако итальянская La Gazzetta dello Sport на своей титульной странице выпуска за среду сообщает, что "синим" была названа совершенно астрономическая цена за 23-летнего португальца.



Эта цена обусловлена в том числе тем, что "Милан" до сих пор должен почти 14 млн. фунтов бывшему клубу Леау "Спортингу". Кроме того, 15 процентов от сделки положено "Лиллю".