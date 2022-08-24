Фофана отправлен в резерв "Лестера"

Весле Фофана Защитник "Лестер" Весле Фофана был сослан в резерв на фоне интереса к нему со стороны "Челси".

Лишь накануне стало известно, что "Лестер" отклонил третье предложение "Челси" по Фофана в размере 70 миллионов фунтов, включая бонусы.

Весле не принимал участия ни в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу, ни в поединке Кубка Лиги против "Стокпорта" накануне и останется в резервной команде "лис", пока не будет продан или не приведет свои мысли в порядок.

"Он не тренируется с первой командой. Он тренируется с резервом, чтобы ему набрать игровую форму и продолжать трудиться. Я могу выбирать только тех игроков, которые полностью сосредоточены на выступлении за первую команду. Иначе ты будешь тренироваться с резервом", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Daily Express.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2022 12:00

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  1. armaha 24.08.2022 12:37 # armaha
    Ебать лестер гонит 70 лямов не хотят...

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  2. tursa 24.08.2022 12:35 # tursa
    лестер хочет побить свой рекорд по продаже

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  3. alexomck 24.08.2022 12:20 # alexomck
    >основа Челси:)

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  4. shakur 24.08.2022 12:17 # shakur
    На повышение пошёл

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