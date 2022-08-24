Фофана отправлен в резерв "Лестера"
Защитник "Лестер" Весле Фофана был сослан в резерв на фоне интереса к нему со стороны "Челси".
Лишь накануне стало известно, что "Лестер" отклонил третье предложение "Челси" по Фофана в размере 70 миллионов фунтов, включая бонусы.
Весле не принимал участия ни в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу, ни в поединке Кубка Лиги против "Стокпорта" накануне и останется в резервной команде "лис", пока не будет продан или не приведет свои мысли в порядок.
"Он не тренируется с первой командой. Он тренируется с резервом, чтобы ему набрать игровую форму и продолжать трудиться. Я могу выбирать только тех игроков, которые полностью сосредоточены на выступлении за первую команду. Иначе ты будешь тренироваться с резервом", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Daily Express.
24.08.2022 12:00
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