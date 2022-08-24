"Арсенал" не спешит с предложением по Педру Нету

Главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже заявил, что "Арсенал" пока не выдвигал свое предложение о покупке вингера Педру Нету.

На днях появилась информация, что "Арсенал" сделал Нету своей целью номер один на остаток летнего трансферного окна.



Лаже не удивлен интересом к своему подопечному, но уверяет, что 22-летний португалец, оцениваемый "волками" в 50 миллионов фунтов, не близок к уходу из клуба.



"Я слышал новости, но никто не обращался к нам. Интерес — это нормально, ведь мы обладаем хорошими игроками. Команды ищут хороших игроков, как мы искали Гедеша, Матеуша (Нунеша), Коллинса. Никто не говорил мне о каком-либо предложении", — цитирует Лаже Daily Mail.