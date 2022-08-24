Фердинанд признал, что без Роналду МЮ играет лучше

Криштиану Роналду Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признал, что без нападающего Криштиану Роналду "красные дьяволы" выглядят лучше.

Роналду не попал в стартовый состав "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в понедельник вечером, лишь появившись на замену в самой концовке.

Фердинанд подозревает, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг и дальше будет игнорировать 37-летнего португальца.

"Все мы знаем, чего Криштиану Роналду добился в футболе. Все мы знаем, что он из себя представляет. Думаю, в такого рода ситуации тренер всегда заботится о команде, о каком бы игроке ни шла речь".

"Функционировала ли команда лучше сегодня? Результат говорит, что да, потому что в предыдущий раз они уступили 4:0. Никто не говорит, что это вина Криштиану Роналду, но сегодня тренер сделал ставку на других игроков, и команда функционировала гораздо лучше", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 24.08.2022 10:44 # breadpeat
    Да как вы фсе смеете что то про него, он дабился всего а вы как же ?!

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  2. closer 24.08.2022 10:37 # closer
    Роналду - лучший игрок в мире.
    МЮ играет лучше без Роналду.

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