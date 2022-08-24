Лэмпард заявил, что "Челси" не стал ближе к покупке Гордона
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что "Челси" не стал ближе к приобретению его нападающего Энтони Гордона.
Накануне стало известно, что "Эвертон" отклонил третье предложение "Челси" по Гордону в размере 60 миллионов фунтов, включая бонусы.
Лэмпард не отрицает очевидных вещей, но в то же время подчеркивает, что "ириски" не спешат отпускать 21-летнего англичанина.
"Он наш игрок, и последние новости такие же, как и после матча против "Ноттингем Форест": он наш игрок, и у него остается три года по контракту".
"Как и остальной мир сейчас, мы в курсе интереса "Челси".
"Ситуация должны быть правильной для футбольного клуба "Эвертон" и для меня как для тренера команды, а пока что дела обстоят таким же образом, как и несколько дней назад", — сообщил Лэмпард talkSPORT.
24.08.2022 09:00
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нахера нам нужен этот гавнарь с ебасосинкой ватника
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