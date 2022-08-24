Лэмпард заявил, что "Челси" не стал ближе к покупке Гордона

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что "Челси" не стал ближе к приобретению его нападающего Энтони Гордона.

Накануне стало известно, что "Эвертон" отклонил третье предложение "Челси" по Гордону в размере 60 миллионов фунтов, включая бонусы.



Лэмпард не отрицает очевидных вещей, но в то же время подчеркивает, что "ириски" не спешат отпускать 21-летнего англичанина.



"Он наш игрок, и последние новости такие же, как и после матча против "Ноттингем Форест": он наш игрок, и у него остается три года по контракту".



"Как и остальной мир сейчас, мы в курсе интереса "Челси".



"Ситуация должны быть правильной для футбольного клуба "Эвертон" и для меня как для тренера команды, а пока что дела обстоят таким же образом, как и несколько дней назад", — сообщил Лэмпард talkSPORT.