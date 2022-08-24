Хадсон-Одои направляется в "Байер"

Клуб Бундеслиги "Байер" выигрывает борьбу за право арендовать вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои до конца сезона.

Пару лет назад Хадсон-Одои уже был близок к переезду в Бундеслигу, но в последний момент отказал "Баварии" и заключил роскошный по юниорским меркам новый контракт с "Челси".



Однако в какой-то момент развитие Каллума остановилось. В прошлом сезоне 21-летний англичанин принял участие лишь в 15 матчах Премьер-Лиги, а в этой кампании не сыграл ни минуты.



В надежде придать импульс своей карьере, Хадсон-Одои собирается отправиться в Леверкузен. Как сообщает Evening Standard, Каллум выбрал "Байер", несмотря на интерес целого ряда других клубов, включая "Ньюкасл", "Саутгемптон" и дортмундскую "Боруссию".



Издание добавляет, что владелец "Челси" Тодд Бели лично попросил Хадсон-Одои ограничиться только арендой и не уходить из клуба насовсем.