"Юнайтед" интересуется Траппом и Зоммером

"Манчестер Юнайтед" интересуется двумя голкиперами из Бундеслиги, и это может быть плохой новостью для первого номера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

Несмотря на обнадеживающую игру Де Хеа против "Ливерпуля" в понедельник вечером, два предыдущих матча навели главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на мысли, что ему нужен голкипер другого типа.



Тен Хаг хочет, чтобы его страж ворот участвовал в розыгрыше мяча и выходил из своей зоны, и The Independent может подтвердить, что "дьяволы" подыскали два подходящих варианта.



Речь идет о 32-летнем Кевине Траппе из "Айнтрахта" и 33-летнем Яне Зоммере из менхенгладбахской "Боруссии". Первый из них оценивается минимум в 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов).