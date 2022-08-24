"Юнайтед" интересуется Траппом и Зоммером

Кевин Трапп "Манчестер Юнайтед" интересуется двумя голкиперами из Бундеслиги, и это может быть плохой новостью для первого номера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

Несмотря на обнадеживающую игру Де Хеа против "Ливерпуля" в понедельник вечером, два предыдущих матча навели главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на мысли, что ему нужен голкипер другого типа.

Тен Хаг хочет, чтобы его страж ворот участвовал в розыгрыше мяча и выходил из своей зоны, и The Independent может подтвердить, что "дьяволы" подыскали два подходящих варианта.

Речь идет о 32-летнем Кевине Траппе из "Айнтрахта" и 33-летнем Яне Зоммере из менхенгладбахской "Боруссии". Первый из них оценивается минимум в 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов).


Метки Айнтрахт, Боруссия Менхенгладбах, Зоммер, Манчестер Юнайтед, Трапп

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2022 07:00

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