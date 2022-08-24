Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

Джеймс Милнер и Виргил Ван Дейк Третий тур первенства Англии подарил несколько неожиданных результатов, которые доказали, что любые выводы по игре команд на старте сезона могут быть преждевременны. Вашему вниманию наблюдения и интересные факты по мотивам состоявшихся матчей.



"Ливерпулю" нужно срочно вернуть старого Ван Дейка

Джейдон Санчо и Виргил Ван Дейк Мохамед Салах снова забил, но он был единственным из ветеранов "Ливерпулю", к кому нет особых претензий на старте сезона. Слабое начало чемпионата для "Ливерпуля" продлилось в игре с принципиальным соперником, который победил "красных" впервые за четыре с половиной года.

Поздний гол Салаха привел к нервной концовке, но ответ "Ливерпуля" случился слишком поздно, и в любом случае игра команды Клоппа была ниже номинала — едва ли они заслуживали набрать очки в этой игре.

Ошибки допускали все защитники, но особо стоит отметить Виргила Ван Дейка — голландец выглядит ужасно на старте сезона. Его отказ закрыть Санчо и блокировать открывшийся угол ворот в случае с первым голом привел к яростной тираде Джеймса Милнера, который как раз стелился в подкате и пытался как-то помешать вингеру "Юнайтед". Ошибся Ван Дейк и в случае с вторым голом МЮ, а если вспомнить, как голландца в первом туре уничтожил Александар Митрович, провальный матч в исполнении защитника был не первым в этом сезоне. "Ливерпулю" нужно вернуть старого Ван Дейка — и как можно скорее.

Тен Хаг провел работу над ошибками

Эрик Тен Хаг Эрик Тен Хаг одержал свою первую победу в качестве менеджера "Манчестер Юнайтед" в матче, где его команде предрекали очередной провал. Пока рано говорить о выходе "красных дьяволов" из кризиса, но очевидно, что голландец сумел проанализировать провалы его команды в матчах с "Брайтоном" и "Брентфордом" и принять правильные кадровые и тактические решения.

Тен Хаг, наконец-то, усадил на скамейку Харри Магуайра, и игра Рафаэля Варана стала настоящим откровением — иногда казалось, что он лично взял на себя ответственность за то, чтобы никто из его товарищей по команде не терял концентрацию и полностью находился в игре. Варан был настоящим лидером и одним из главных героев важнейшей победы "Юнайтед".

Джейдон Санчо и Антони Мартиаль были хороши в предсезонных матчах, но когда начался чемпионат, выглядели они под стать всей команде. И все же в игре с "Ливерпулем" мы увидели, что их форма действительно заслуживает внимания и того, чтобы именно на лучших качествах этих игроков Эрик Тен Хаг строил сейчас игру "Юнайтед" в атаке. Линия атаки МЮ в этой игре вообще была практически идеальной, и Рэшфорд с Элангой также заслуживают высоких оценок.

"Челси" не справился с темпом "Лидса"

Лидс против Челси После поражения от "Лидса" менеджер "Челси" Томас Тухель всячески уходил от осознания того, что его команду перебегал соперник, продемонстрировавший идеальный "гегенпрессинг" — наверное, ему было унизительно признавать поражение в одном из главных компонентов современной немецкой футбольной школы от другого ее представителя.

Тухель открыто обвинил ряд своих игроков — в частности Эдуара Менди — в индивидуальных ошибках, сказав, что именно они оказали решающее влияние на результат: "Мы забили в свои ворота, выдали ужасный старт и пропустили со стандарта. Это не имеет никакого отношения к прессингу, не имеет никакого отношения к тому, что мы пробежали меньше километров, и не имеет никакого отношения к стилю "Лидса".

Итоговый счет, статистика и тот факт, что Калиду Кулибали получил две желтые карточки и был удален с поля — все это говорит о том, что темп "Лидса" и его прессинг были проблемой для "Челси", как бы ни принижал заслуги соперника Тухель. Джесси Марш: "У него может быть свое мнение, но я считаю, что именно наш стиль игры помог нам полностью диктовать ход игры, ограничить их, заставить ошибаться".

"Ньюкаслу" и "Сити" нельзя продавать своих вингеров

Аллан Сен-Максимен В преддверии матча между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" было много трансферных слухов, связанных с вингерами "сорок" и "горожан" Алланом Сен-Максименом и Бернарду Силвой. Француза хотели "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а португальца — "Барселона" и ПСЖ. Кажется, эта игра должна избавить оба клуба от соблазна заработать на этих игроках, так как именно они стали героями самого зрелищного поединка тура, продемонстрировав свой невероятный класс.

"Ньюкасл" вышел на бой с чемпионом без страха, как будто, наконец, поверив в мантру менеджера "сорок" Эдди Хау о том, что горы созданы для скалолазов. Сен-Максимен, создавший условия для голов Альмирона и Уилсона, был просто невероятен, а сами "сороки" выдели потрясающий отрезок в середине матча, когда во многом переигрывали "Сити".

"Горожане" смогли ответить голами Холанда и Силвы, и ничейный результат матча был, наверное, справедливым, но все же в первую очередь тут стоит отметить отсутствие страха у игроков "Ньюкасла" перед чемпионом и их яростный ответ на гол, пропущенный уже на пятой минуте.

"Арсенал" заслужил оказаться на вершине

Вильям Салиба После того, как "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ньюкаслом", "Арсенал" остался единственной командой, не терявшей очков в этом чемпионате, и совершенно заслуженно поднялся на чистое первое место. Да, у "канониров" пока что не было по-настоящему сложных соперников, но две победы они добыли на выезде, забили девять мячей, а пропускали только в игре с "Лестером" — традиционно непростым для них противником.

Болельщики "Арсенала" были настолько довольны удачным стартом их команды, что в числе других героев (Салиба, Эдегор, Жезус) отметили и еще недавно нелюбимого в их среде Гранита Джаку, посвятив тому одну из песен. Он действительно это заслужил. Впереди у "Арсенала" домашние матчи с "Фулхэмом" и "Астон Виллой", и столь удачный старт можно закрепить — "канониры" выглядят сбалансированной командой, у которой есть несколько человек, способными стать героями матча.

Для Дэвида Мойеса настало время радикальных решений

Дэвид Мойес На противоположном от вершины краю турнирной таблицы находится другой лондонский клуб, от которого, как и от "Арсенала", ждали прогресса в этом сезоне. Дэвид Мойес настроен на третий кряду финиш в топ-7, что никогда не удавалось "Вест Хэму" — даже в эпоху Рона Гринвуда в 60-х и "артистов" Джона Лайолла в 80-х. Но сейчас такое достижение выглядит сомнительным, так как "Вест Хэм" оказался единственной командой, не набиравшей очков в первых трех турах.

Это выглядит тем более удручающим, так как, кроме "Манчестер Сити", у "Вест Хэма" были не такие уж грозные соперники — "Ноттингем" и "Брайтон", а летом команда не потеряла никого из лидеров, а только приобретала новичков. Но Дэвид Мойес пока что очень осторожно вводит в игру новых игроков, оставив в игре с "чайками" на скамейке и форварда Скамакку и полузащитников Даунса с Корне. Зато поставил в основу только прибывшего защитника Керера, который и привез пенальти в ворота Лукаша Фабиански.

В целом Мойес не тот менеджер, который склонен к радикальным решениям, и новичков он привык вводить в состав постепенно — просто кадровый кризис в защите вынудил его рискнуть с Керером. Тем не менее, несмотря на неудачную игру новичка, Мойесу все же придется задуматься над тем, чтобы поверить как минимум в Корне и Скамакку, так как его ветераны выглядят не лучшим образом в атаке.

"Лестер" рискует провалить сезон

Джеймс Мэддисон Вместе с "Вест Хэмом" в зоне вылета оказался и "Лестер", проигравший дома "Саутгемптону" — сопернику, которого еще недавно был способен разнести в пух и прах. В атаке "Лестер" выглядит еще не так уж плохо, но оборона "лис" ужасна, а слухи о возможном уходе в "Челси" Весле Фофана выглядят для Брендана Роджерса совсем уж апокалиптичными, если он так и не получит новичков к закрытию трансферного окна в придачу к подписанному резервному голкиперу Смитису.

Может пугать Роджерса и расписание — впереди у "лис" матчи с "Челси" и "Манчестер Юнайтед", и в своем нынешнем состоянии "Лестер" не выглядит командой, способной покинуть зону вылета по итогам этих матчей. В целом, уже сейчас очевидно, что "лис" ждет очень сложный сезон, а отсутствие слухов о хоть каких-то покупках, которые они могут совершить в последнюю трансферную неделю, только добавляет тревог болельщикам команды.

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1423

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  1. redwhitegun 24.08.2022 06:41 # redwhitegun
    Не понимаю че так лестер вцепился в этого Фофану, за такие бабки надо отдавать на блюдечке с голубой каемочкой как можно скорее, чтобы успеть купить замену до конца ТО. В нынешнем состоянии он все равно сущее днище

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  2. iskander8sg 24.08.2022 06:40 # iskander8sg
    С чем связан такой высокий уровень антисемитизма в рашке?

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  3. bmw-e34 24.08.2022 06:34 # bmw-e34
    А я думаю, что ещё рано судить уровень команд и а этот сезон. Нужно минимум 10 туров, чтобы сделать какие либо приближенные к реальности выводы.

    + Ещё весна. В которой тоже всё может поменяться.

    PS: ни грамм не сомневаюсь в Клоппе и его команде.

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  4. slash-lfc 24.08.2022 06:23 # slash-lfc
    Сасихууууууууууууууууууууууй

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  5. superglor 24.08.2022 06:22 # superglor
    Ливерпуль проиграл чемпионат уже на старте благодаря своему истеричному нападающему, которому теперь должны выписать премию Дарвина. Будь он на поле, с МЮ могли бы сравнять, а следующие 2 матча с Борнмутом и Ньюкаслом были бы легкой прогулкой. Но сейчас благодаря ему у ЛФК минус 4-7 очков и сбитый настрой на весь сезон. Браво, Дарвин!

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  6. superglor 24.08.2022 06:19 # superglor
    То, что Короли на троне, а Лузерпуль на страпоне, мы узнали еще лет 5 назад, но отнюдь не в 3-м туре.

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  7. kel-thuzad 24.08.2022 06:05 # kel-thuzad
    Сидел думал, где обзор тура, обновил страницу - а вот и он. Спасибо!

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  8. meshuggah 24.08.2022 06:04 # meshuggah
    подзалюпаль на страпоне

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