Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

Третий тур первенства Англии подарил несколько неожиданных результатов, которые доказали, что любые выводы по игре команд на старте сезона могут быть преждевременны. Вашему вниманию наблюдения и интересные факты по мотивам состоявшихся матчей.





"Ливерпулю" нужно срочно вернуть старого Ван Дейка



Мохамед Салах снова забил, но он был единственным из ветеранов "Ливерпулю", к кому нет особых претензий на старте сезона. Слабое начало чемпионата для "Ливерпуля" продлилось в игре с принципиальным соперником, который победил "красных" впервые за четыре с половиной года.



Поздний гол Салаха привел к нервной концовке, но ответ "Ливерпуля" случился слишком поздно, и в любом случае игра команды Клоппа была ниже номинала — едва ли они заслуживали набрать очки в этой игре.



Ошибки допускали все защитники, но особо стоит отметить Виргила Ван Дейка — голландец выглядит ужасно на старте сезона. Его отказ закрыть Санчо и блокировать открывшийся угол ворот в случае с первым голом привел к яростной тираде Джеймса Милнера, который как раз стелился в подкате и пытался как-то помешать вингеру "Юнайтед". Ошибся Ван Дейк и в случае с вторым голом МЮ, а если вспомнить, как голландца в первом туре уничтожил Александар Митрович, провальный матч в исполнении защитника был не первым в этом сезоне. "Ливерпулю" нужно вернуть старого Ван Дейка — и как можно скорее.



Тен Хаг провел работу над ошибками



Эрик Тен Хаг одержал свою первую победу в качестве менеджера "Манчестер Юнайтед" в матче, где его команде предрекали очередной провал. Пока рано говорить о выходе "красных дьяволов" из кризиса, но очевидно, что голландец сумел проанализировать провалы его команды в матчах с "Брайтоном" и "Брентфордом" и принять правильные кадровые и тактические решения.



Тен Хаг, наконец-то, усадил на скамейку Харри Магуайра, и игра Рафаэля Варана стала настоящим откровением — иногда казалось, что он лично взял на себя ответственность за то, чтобы никто из его товарищей по команде не терял концентрацию и полностью находился в игре. Варан был настоящим лидером и одним из главных героев важнейшей победы "Юнайтед".



Джейдон Санчо и Антони Мартиаль были хороши в предсезонных матчах, но когда начался чемпионат, выглядели они под стать всей команде. И все же в игре с "Ливерпулем" мы увидели, что их форма действительно заслуживает внимания и того, чтобы именно на лучших качествах этих игроков Эрик Тен Хаг строил сейчас игру "Юнайтед" в атаке. Линия атаки МЮ в этой игре вообще была практически идеальной, и Рэшфорд с Элангой также заслуживают высоких оценок.



"Челси" не справился с темпом "Лидса"



После поражения от "Лидса" менеджер "Челси" Томас Тухель всячески уходил от осознания того, что его команду перебегал соперник, продемонстрировавший идеальный "гегенпрессинг" — наверное, ему было унизительно признавать поражение в одном из главных компонентов современной немецкой футбольной школы от другого ее представителя.



Тухель открыто обвинил ряд своих игроков — в частности Эдуара Менди — в индивидуальных ошибках, сказав, что именно они оказали решающее влияние на результат: "Мы забили в свои ворота, выдали ужасный старт и пропустили со стандарта. Это не имеет никакого отношения к прессингу, не имеет никакого отношения к тому, что мы пробежали меньше километров, и не имеет никакого отношения к стилю "Лидса".



Итоговый счет, статистика и тот факт, что Калиду Кулибали получил две желтые карточки и был удален с поля — все это говорит о том, что темп "Лидса" и его прессинг были проблемой для "Челси", как бы ни принижал заслуги соперника Тухель. Джесси Марш: "У него может быть свое мнение, но я считаю, что именно наш стиль игры помог нам полностью диктовать ход игры, ограничить их, заставить ошибаться".



"Ньюкаслу" и "Сити" нельзя продавать своих вингеров



В преддверии матча между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" было много трансферных слухов, связанных с вингерами "сорок" и "горожан" Алланом Сен-Максименом и Бернарду Силвой. Француза хотели "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а португальца — "Барселона" и ПСЖ. Кажется, эта игра должна избавить оба клуба от соблазна заработать на этих игроках, так как именно они стали героями самого зрелищного поединка тура, продемонстрировав свой невероятный класс.



"Ньюкасл" вышел на бой с чемпионом без страха, как будто, наконец, поверив в мантру менеджера "сорок" Эдди Хау о том, что горы созданы для скалолазов. Сен-Максимен, создавший условия для голов Альмирона и Уилсона, был просто невероятен, а сами "сороки" выдели потрясающий отрезок в середине матча, когда во многом переигрывали "Сити".



"Горожане" смогли ответить голами Холанда и Силвы, и ничейный результат матча был, наверное, справедливым, но все же в первую очередь тут стоит отметить отсутствие страха у игроков "Ньюкасла" перед чемпионом и их яростный ответ на гол, пропущенный уже на пятой минуте.



"Арсенал" заслужил оказаться на вершине



После того, как "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ньюкаслом", "Арсенал" остался единственной командой, не терявшей очков в этом чемпионате, и совершенно заслуженно поднялся на чистое первое место. Да, у "канониров" пока что не было по-настоящему сложных соперников, но две победы они добыли на выезде, забили девять мячей, а пропускали только в игре с "Лестером" — традиционно непростым для них противником.



Болельщики "Арсенала" были настолько довольны удачным стартом их команды, что в числе других героев (Салиба, Эдегор, Жезус) отметили и еще недавно нелюбимого в их среде Гранита Джаку, посвятив тому одну из песен. Он действительно это заслужил. Впереди у "Арсенала" домашние матчи с "Фулхэмом" и "Астон Виллой", и столь удачный старт можно закрепить — "канониры" выглядят сбалансированной командой, у которой есть несколько человек, способными стать героями матча.



Для Дэвида Мойеса настало время радикальных решений



На противоположном от вершины краю турнирной таблицы находится другой лондонский клуб, от которого, как и от "Арсенала", ждали прогресса в этом сезоне. Дэвид Мойес настроен на третий кряду финиш в топ-7, что никогда не удавалось "Вест Хэму" — даже в эпоху Рона Гринвуда в 60-х и "артистов" Джона Лайолла в 80-х. Но сейчас такое достижение выглядит сомнительным, так как "Вест Хэм" оказался единственной командой, не набиравшей очков в первых трех турах.



Это выглядит тем более удручающим, так как, кроме "Манчестер Сити", у "Вест Хэма" были не такие уж грозные соперники — "Ноттингем" и "Брайтон", а летом команда не потеряла никого из лидеров, а только приобретала новичков. Но Дэвид Мойес пока что очень осторожно вводит в игру новых игроков, оставив в игре с "чайками" на скамейке и форварда Скамакку и полузащитников Даунса с Корне. Зато поставил в основу только прибывшего защитника Керера, который и привез пенальти в ворота Лукаша Фабиански.



В целом Мойес не тот менеджер, который склонен к радикальным решениям, и новичков он привык вводить в состав постепенно — просто кадровый кризис в защите вынудил его рискнуть с Керером. Тем не менее, несмотря на неудачную игру новичка, Мойесу все же придется задуматься над тем, чтобы поверить как минимум в Корне и Скамакку, так как его ветераны выглядят не лучшим образом в атаке.



"Лестер" рискует провалить сезон



Вместе с "Вест Хэмом" в зоне вылета оказался и "Лестер", проигравший дома "Саутгемптону" — сопернику, которого еще недавно был способен разнести в пух и прах. В атаке "Лестер" выглядит еще не так уж плохо, но оборона "лис" ужасна, а слухи о возможном уходе в "Челси" Весле Фофана выглядят для Брендана Роджерса совсем уж апокалиптичными, если он так и не получит новичков к закрытию трансферного окна в придачу к подписанному резервному голкиперу Смитису.



Может пугать Роджерса и расписание — впереди у "лис" матчи с "Челси" и "Манчестер Юнайтед", и в своем нынешнем состоянии "Лестер" не выглядит командой, способной покинуть зону вылета по итогам этих матчей. В целом, уже сейчас очевидно, что "лис" ждет очень сложный сезон, а отсутствие слухов о хоть каких-то покупках, которые они могут совершить в последнюю трансферную неделю, только добавляет тревог болельщикам команды.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru