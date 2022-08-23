"Эвертон" потребовал включить Галлахера или Бройю в сделку по Гордону

"Эвертон" потребовал от "Челси" включить Конора Галлахера или Армандо Бройю в сделку по нападающему Энтони Гордону.

Ранее во вторник стало известно, что "Эвертон" отклонил предложение "Челси" в 60 миллионов фунтов о покупке Гордона, который за весь прошлый сезон Премьер-Лиги забил четыре гола.



Это было уже третье предложение "синих", однако шансы на трансфер Энтони довольны высоки, потому что два клуба продолжают переговоры, а со стороны "ирисок" существует встречный интерес.



Как утверждает talkSPORT, "Эвертон" рассчитывает получить Галлахера или Бройю плюс доплату в обмен на 21-летнего Гордона.



В этом сезоне Армандо пока отметился лишь двумя появлениями на замену, тогда как Конор в минувшее воскресенье против "Лидса" впервые в карьере вышел в стартовом составе "Челси".