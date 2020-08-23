"Вест Хэм" купил Эмерсона у "Челси"
"Вест Хэм" объявил о приобретении левого защитника "Челси" Эмерсона Палмери.
Эмерсон заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев и будет выступать за "молотобойцев" под 33-м номером.
Трансфер 28-летнего игрока сборной Италии оценивается в 15 миллионов фунтов, включая 2 млн. фунтов в виде бонусов.
Эмерсон выступал за "Челси" после своего перехода из "Ромы" в январе 2018, приняв участие в 71 матче за "синих". Прошлый сезон уроженец Бразилии провел в "Лионе" на правах аренды.
"Я очень рад оказаться здесь. Это большой вызов для меня, это большая команда, поэтому я очень рад быть здесь, и я готов", — сообщил Эмерсон.
23.08.2022 22:00
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Нормалин нормалин.
Жаль еще чет трансфер алонсо задерживается
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