Полузащитник "Челси" Матео Ковачич возобновил тренировки в общей группе.

Из-за проблем с коленом Ковачич еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, и отсутствие Матео было ощутимым, особенно после травмы Нголо Канте.



Однако сегодня, сообщает Daily Mail, 28-летний хорват принял участие в открытой тренировке команды Томаса Тухеля на "Стэмфорд Бридж".



Таким образом, в запасе у Ковачича еще несколько дней, чтобы подготовиться к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Лестера".