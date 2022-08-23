Ковачич возобновил тренировки
Полузащитник "Челси" Матео Ковачич возобновил тренировки в общей группе.
Из-за проблем с коленом Ковачич еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, и отсутствие Матео было ощутимым, особенно после травмы Нголо Канте.
Однако сегодня, сообщает Daily Mail, 28-летний хорват принял участие в открытой тренировке команды Томаса Тухеля на "Стэмфорд Бридж".
Таким образом, в запасе у Ковачича еще несколько дней, чтобы подготовиться к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Лестера".
23.08.2022 21:00
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