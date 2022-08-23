Швайнштайгер — о победе МЮ: "Ливерпуль" был лучше"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер раскритиковал "красных дьяволов", несмотря на победу 2:1 над "Ливерпулем".

Голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда обеспечили "Юнайтед" первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, однако качество футбола в исполнении "дьяволов" совсем не впечатлило Швайнштайгера.



"Конечно, я поддерживаю "Юнайтед", и я очень рад, что они победили. Но, на мой взгляд, их игру не назовешь отличной, если сравнивать с другими командами. Я имею ввиду лучшие команды в Европе".



"На мой взгляд, "Ливерпуль" был лучшей командой в матче, и они гораздо больше владели мячом".



"Но в одной вещи "Юнайтед" был хорош. У них был правильный настрой на матч, правильный дух в команде".



"И, как мне кажется, этот матч выиграли болельщики, потому что без них могло бы быть по-другому", — цитирует Швайнштайгера Daily Mail.