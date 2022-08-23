Варан: "Каземиро — боец"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан рад, что снова будет выступать бок о бок с "бойцом" Каземиро.

"Юнайтед" представил Каземиро, купленного у "Реала" за 70 миллионов фунтов, в качестве своего новичка перед началом матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне.



Четыре из пяти своих трофеев Лиги Чемпионов в составе "Реала" Каземиро завоевал вместе с Вараном, поэтому Рафаэль отлично знает, какого классного игрока получили "красные дьяволы".



"Я превосходно знаю его качества, он добавит команде баланса и своего характера. Он боец, поэтому я думаю, английский футбол ему по-настоящему понравится. Уж я знаю его".



"Думаю, это был идеальный вечер, чтобы познакомиться с "Олд Траффорд", потому что атмосфера была абсолютно удивительной. Кроме того, он принес нам победу, и это мило", — цитирует Варана ESPN.