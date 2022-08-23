Гордон попросил "Эвертон" отпустить его в "Челси"

Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон сообщил своему клубу о желании уйти в "Челси".

К настоящему моменту "Эвертон" отклонил оба предложения "Челси" о покупке Гордона, однако "синие" продолжают борьбу за 21-летнего англичанина.



"Челси" поставил в известность своих коллег с "Гудисон Парк" о готовности заплатить 50 миллионов фунтов за Гордона, еще 10 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.



Сам Энтони уже определился со своими предпочтениями, поставив в известность и руководство "ирисок", и своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.



Гордон хочет выступать в Лиге Чемпионов и считает, что переход в "Челси" повысил бы его шансы пробиться в сборную Англии в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, утверждает The Athletic.