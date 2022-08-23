Каррагер опасается, что "Ливерпуль" уже лишился шансов на титул

Юрген Клопп Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер опасается, что "Ливерпуль" уже лишился шансов на чемпионство в Премьер-Лиге.

Проиграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, "Ливерпуль" остался со всего двумя очками и теперь располагается в двух строчках над зоной вылета Премьер-Лиги.

"Манчестер Сити", главный конкурент "Ливерпуля" последних лет, имеет на пять очков больше, и Каррагер боится, что команда Юргена Клоппа уже не сможет отыграть это отставание, если резко не поправит свою игру.

"Даже на этом этапе, очковое отставание ощущается большим, учитывая класс "Манчестер Сити".

"Ты просто не мог ожидать плохого старта от этого "Ливерпуля" — они задавали такие высокие стандарты, но теперь они в миллионах миль от этого".

"Они должны быстро это исправить", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1144

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 23.08.2022 17:25 # chelsiukpro
    Обыграй Сити 2 раза и ты первый!

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  2. yaxaaabalya 23.08.2022 16:58 # yaxaaabalya
    Ну с такой логикой,поздравляем лидс с топ 4…

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  3. skydreams 23.08.2022 16:34 # skydreams
    Пля 3 тур, Каррагер такой додик это вообще…

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  4. shakur 23.08.2022 16:15 # shakur
    https://youtu.be/nK1jtVhimPA?t=21

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  5. meshuggah 23.08.2022 16:13 # meshuggah
    Axaxaxaxaxaxaxaxaxaxax

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