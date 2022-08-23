Каррагер опасается, что "Ливерпуль" уже лишился шансов на титул

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер опасается, что "Ливерпуль" уже лишился шансов на чемпионство в Премьер-Лиге.

Проиграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, "Ливерпуль" остался со всего двумя очками и теперь располагается в двух строчках над зоной вылета Премьер-Лиги.



"Манчестер Сити", главный конкурент "Ливерпуля" последних лет, имеет на пять очков больше, и Каррагер боится, что команда Юргена Клоппа уже не сможет отыграть это отставание, если резко не поправит свою игру.



"Даже на этом этапе, очковое отставание ощущается большим, учитывая класс "Манчестер Сити".



"Ты просто не мог ожидать плохого старта от этого "Ливерпуля" — они задавали такие высокие стандарты, но теперь они в миллионах миль от этого".



"Они должны быстро это исправить", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.