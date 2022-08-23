Алиссон: "Другие команды знают, как мы играем"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон чувствует, что соперники научились противостоять его команде.
В последние годы "Ливерпуль" Юргена Клопп славился тем, что не подстраивается под соперников и всегда играет в свой футбол.
Однако сейчас "красные" находятся в неважной форме и весьма ослаблены травмами, что позволяет соперникам отбирать у них очки.
После поражения 2:1 от "Манчестер Юнайтед" Алиссон призвал партнеров свести количество ошибок к минимуму и быть агрессивнее в обороне.
"Противостоя нам, другие команды знают, как мы играем, и они стараются использовать это. Чаще всего это работает на нас, но порой мы расплачиваемся за это, и сегодня вечером было именно так".
"Порой наша игра должна быть ближе к совершенной. Это сложно, но сообща мы способны на это, мы способны прибавить. Нам просто нужно продолжать упорно работать над всеми аспектами, включая оборонительные действия с мячом".
"Как нам изменить это? С помощью настроя. Порой мы совершаем несколько ошибок во время матчей, и нас наказывают за это", — цитирует Алиссона Daily Mail.
23.08.2022 15:00
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Стоило только впервые назначить главной Премьер-Лиги женщину, как тут же портовые хуесосы покатились вниз по турнирной таблице)
Другие команды знают, что вы играете в бестолковый бей-беги, просто сейчас клоповский рот не спасает скузню, ибо лгбт-активист специализируется исключительно на мужчинах и их половых органах, вот в чем всё дело.
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