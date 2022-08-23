Алиссон: "Другие команды знают, как мы играем"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон чувствует, что соперники научились противостоять его команде.

В последние годы "Ливерпуль" Юргена Клопп славился тем, что не подстраивается под соперников и всегда играет в свой футбол.



Однако сейчас "красные" находятся в неважной форме и весьма ослаблены травмами, что позволяет соперникам отбирать у них очки.



После поражения 2:1 от "Манчестер Юнайтед" Алиссон призвал партнеров свести количество ошибок к минимуму и быть агрессивнее в обороне.



"Противостоя нам, другие команды знают, как мы играем, и они стараются использовать это. Чаще всего это работает на нас, но порой мы расплачиваемся за это, и сегодня вечером было именно так".



"Порой наша игра должна быть ближе к совершенной. Это сложно, но сообща мы способны на это, мы способны прибавить. Нам просто нужно продолжать упорно работать над всеми аспектами, включая оборонительные действия с мячом".



"Как нам изменить это? С помощью настроя. Порой мы совершаем несколько ошибок во время матчей, и нас наказывают за это", — цитирует Алиссона Daily Mail.