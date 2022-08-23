"Ньюкасл" улучшил до 30 млн. фунтов предложение по Жоао Педро
"Ньюкасл" улучшил до 30 миллионов фунтов предложение о покупке нападающего "Уотфорда" Жоао Педро.
По информации Sky Sports, указанная сумма включает в себя ряд бонусов. В данный момент переговоры двух клубов сосредоточены вокруг структуры сделки.
Свое новое предложение "Ньюкасл" выдвинул после того, как ранее в августе "Уотфорд" отказался продать 20-летнего бразильца за 17.5 млн. фунтов.
Добавим, после своего перехода из "Флуминенсе" в 2020 году Педро забил 14 голов в 76 матчах за "шершней".
23.08.2022 14:00
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