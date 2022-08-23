Клопп обеспокоен обилием травм в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что обеспокоен ситуацией с обилием травм.

Накануне против "Манчестер Юнайтед" Клопп недосчитался целого ряда игроков первой команды, включая Жоэля Матипа, Ибраимы Конате и Тиаго Алькантары, тогда как Фабиньо лишь смог занять место среди запасных.



Прежде Клопп выражал уверенность, что "Ливерпуль" преодолеет кризис травм за счет внутренних резервов, однако теперь у Юргена появилось чувство беспокойства на этот счет.



"Очевидно, что мы в непростой ситуации в плане травм. На этой неделе мы работали только с 14-15 игроками. Мы должны убедиться, что никто из них не травмируется, потому что у нас больше не осталось запасных вариантов".



"Я обеспокоен нашей ситуацией, это непросто в данный момент, но что поделать. Теперь мы готовимся к "Борнмуту", "Ньюкаслу" и "Эвертону". Мы можем играть лучше, и мы знаем это, но сегодня у нас было много хороших моментов, и мы показали хорошую игру".



"С завтрашнего дня мы будем сражаться с обстоятельствами", — цитирует Клоппа Sky Sports.