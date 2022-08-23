Клопп обеспокоен обилием травм в "Ливерпуле"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что обеспокоен ситуацией с обилием травм.

Накануне против "Манчестер Юнайтед" Клопп недосчитался целого ряда игроков первой команды, включая Жоэля Матипа, Ибраимы Конате и Тиаго Алькантары, тогда как Фабиньо лишь смог занять место среди запасных.

Прежде Клопп выражал уверенность, что "Ливерпуль" преодолеет кризис травм за счет внутренних резервов, однако теперь у Юргена появилось чувство беспокойства на этот счет.

"Очевидно, что мы в непростой ситуации в плане травм. На этой неделе мы работали только с 14-15 игроками. Мы должны убедиться, что никто из них не травмируется, потому что у нас больше не осталось запасных вариантов".

"Я обеспокоен нашей ситуацией, это непросто в данный момент, но что поделать. Теперь мы готовимся к "Борнмуту", "Ньюкаслу" и "Эвертону". Мы можем играть лучше, и мы знаем это, но сегодня у нас было много хороших моментов, и мы показали хорошую игру".

"С завтрашнего дня мы будем сражаться с обстоятельствами", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. shadow-- 23.08.2022 13:42 # shadow--
    Так скоро вообще человек 9 останется, Юрген. Фабиньо с Фирминбаем поломаются, молодёжь не вывезет нагрузок на тренировках, Нуньес вернётся и тут же набьёт кому-нибудь морду, а Милнер умрёт от старости. Главное сейчас не покупать никого, а то Чемберлен не сыграет свои два матча за сезон

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  2. gerrard08 23.08.2022 13:15 # gerrard08
    Ну тк предложите кончам кейте и чемберлену новые контракты, чтоб эти калеки продолжали занимать слоты.

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  3. shakur 23.08.2022 13:09 # shakur
    Готов играть за Ливерпуль ради денег

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  4. true-manc 23.08.2022 13:03 # true-manc
    удивительно... вроде бы эта тупица только правами сексуальных меньшинств бывает обеспокоена. оказывается, её еще интересует футбол.

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  5. electric 23.08.2022 13:02 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  6. jirrort 23.08.2022 13:02 # jirrort
    Это тебе за то что Желько Бувача выгнал, ЛОХ!

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