Клопп обеспокоен обилием травм в "Ливерпуле"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что обеспокоен ситуацией с обилием травм.
Накануне против "Манчестер Юнайтед" Клопп недосчитался целого ряда игроков первой команды, включая Жоэля Матипа, Ибраимы Конате и Тиаго Алькантары, тогда как Фабиньо лишь смог занять место среди запасных.
Прежде Клопп выражал уверенность, что "Ливерпуль" преодолеет кризис травм за счет внутренних резервов, однако теперь у Юргена появилось чувство беспокойства на этот счет.
"Очевидно, что мы в непростой ситуации в плане травм. На этой неделе мы работали только с 14-15 игроками. Мы должны убедиться, что никто из них не травмируется, потому что у нас больше не осталось запасных вариантов".
"Я обеспокоен нашей ситуацией, это непросто в данный момент, но что поделать. Теперь мы готовимся к "Борнмуту", "Ньюкаслу" и "Эвертону". Мы можем играть лучше, и мы знаем это, но сегодня у нас было много хороших моментов, и мы показали хорошую игру".
"С завтрашнего дня мы будем сражаться с обстоятельствами", — цитирует Клоппа Sky Sports.
23.08.2022 13:00
Просмотров: 1101
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так скоро вообще человек 9 останется, Юрген. Фабиньо с Фирминбаем поломаются, молодёжь не вывезет нагрузок на тренировках, Нуньес вернётся и тут же набьёт кому-нибудь морду, а Милнер умрёт от старости. Главное сейчас не покупать никого, а то Чемберлен не сыграет свои два матча за сезон
(ответить)
Ну тк предложите кончам кейте и чемберлену новые контракты, чтоб эти калеки продолжали занимать слоты.
(ответить)
Готов играть за Ливерпуль ради денег
(ответить)
удивительно... вроде бы эта тупица только правами сексуальных меньшинств бывает обеспокоена. оказывается, её еще интересует футбол.
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Это тебе за то что Желько Бувача выгнал, ЛОХ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий